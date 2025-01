To część pierwszej dostawy z łącznej liczby 250 czołgów, które Polska zakontraktowała z USA - pozostałe mają dojechać do końca 2026 roku. Dodatkowo, w ramach szerszego porozumienia, otrzymamy także pojazdy wsparcia, jak wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz pojazdy logistyczne M1110. Przypomnijmy, że zakup czołgów M1A2 Abrams został oficjalnie ogłoszony w kwietniu 2022 roku, kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało kontrakt o wartości 4,75 mld dolarów. Była to odpowiedź na inwazję Rosji na Ukrainę, która uświadomiła wszystkim pilną potrzebę modernizacji polskich sił zbrojnych i wyposażenia jej w nowoczesny sprzęt zdolny do sprostania aktualnym zagrożeniom.