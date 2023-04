Małżeństwo żołnierzy ukradło sprzęt za miliony dolarów!

Zaskakującej kradzieży dokonali chorąży trzeciej klasy Christopher Hammond służący w 3 Grupie Sił Specjalnych w bazie Fort Bragg oraz major Heather Hammond, instruktorka żołnierzy rezerwy na Uniwersytecie Cambella.

Para wykorzystywała swoją pozycję, aby przywłaszczać różny sprzęt US Army i sprzedawać go dla prywatnych osób.

Ukradli sprzęt o wartości ponad 2 milionów dolarów. Były w nim nawet wojskowe pojazdy.

Mężczyźnie grozi 30 lat pozbawienia wolności. Pomagająca mu żona może trafić za kratki na 10 lat.

