Masz już "plecak ucieczkowy"? Na wypadek wojny możesz zawdzięczać mu życie

W mieście zawyły syreny alarmowe! Masz kilka sekund na opuszczenie swojego domu i błyskawiczną ewakuację, bo na miasto lecą wrogie pociski. Co bierzesz ze sobą? Doświadczenie pokazuje, że ludzie przeważnie tracą w takiej sytuacji głowę i w pośpiechu zabierają ze sobą zupełnie zbędne rzeczy. Kiedy potem chcą wrócić po coś potrzebnego do domu może być już za późno, bo... dom na przykład przestał istnieć! Aby uniknąć stresu i popełnienia błędów musisz stworzyć swój własny "plecak ucieczkowy".

Zdjęcie "Plecak ucieczkowy" nie powinien zawierać zbyt dużej liczby przedmiotów. To zestaw potrzebny do przeżycia 72 godzin. / materiały prasowe

Tylko to, co niezbędne

Pomysł "plecaka ucieczkowego" pojawił się po raz pierwszy w USA w środowisku tzw. "preppersów" (od ang. "to be prepper" - być gotowym), czyli ludzi przygotowujących się na wydarzenia nagłe jak wojna czy trzęsienie ziemi. Taki plecak powinien być zawsze pod ręką i w zasięgu wzroku, aby móc po niego sięgnąć i błyskawicznie opuścić budynek kierując się do miejsca, do którego zamierzamy się ewakuować. Nie powinien być on zbyt ciężki, bo utrudni ucieczkę. "Plecak ucieczkowy" pozwoli nam zaoszczędzić bezcenne minuty potrzebne do ucieczki z budynku, które mogą okazać się decydujące o tym, czy zachowamy życie. W plecaku powinny być rzeczy i narzędzia, które pomogą nam przeżyć kilka dni i spokojnie doczekać przybycia pomocy.



Zdjęcie Lista rzeczy przygotowana przez preppersów, które przydadzą się do przetrwania apokalipsy jest długa. Znajduje się na niej m.in. broń i samochód! / 123RF/PICSEL

Co w plecaku?

"Plecak ucieczkowy" to najbardziej niezbędny zestaw rzeczy potrzebnych do przeżycia w ekstremalnych warunkach. Poniżej lista tego, co powinien zawierać taki plecak według uczestników jednej z amerykańskich grup "Preppersów" w mediach społecznościowych. To zestaw absolutnie najprostszy!



Nóż myśliwski

Latarka i zestaw zapasowych baterii

Krzesiwo do rozpalania ognia (ew. zapalniczka lub zapałki)

Pastylki do odkażania wody

Gwizdek

Kompas

Śpiwór (opcjonalnie)

Papierowa mapa terenu z zaznaczoną trasą ucieczki

Rękawice robocze

Komplet bielizny

Pojemnik z wodą

Pożywienie na trzy dni ( najlepiej suszone mięso, puszki oraz batony energetyczne)

Mini zestaw wędkarski

Metalowy kubek/miska

Sznur

Zestaw "łyżka + widelec"

Apteczka

Folia aluminiowa

Małe krótkofalówki (opcjonalnie)

Maska gazowa (opcjonalnie)

Małe radio i słuchawki

Skompletowanie "plecaka ucieczkowego" (ang. Bug-out Bag) to pierwszy krok na drodze do stania się prawdziwym preppersem. Jeszcze w ubiegłym roku człowiek posiadający w domu taki plecak byłby uważany za dziwaka. Dziś wobec wydarzeń za naszą wschodnią granicą można go uznać jedynie za "przygotowanego" na najgorszy wariant przyszłości.