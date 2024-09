Chiny znowu po cichu wspierają Rosję?

Zwraca on uwagę, że chociaż Rosja próbuje udawać samowystarczalność i innowacyjność, jest zależna od zagranicznych technologii i nie ma obecnie większych szans na opracowanie własnych dronów. Rzekoma rosyjska innowacja ma być w rzeczywistości chińskim dronem Skywalker, dostępnym komercyjnie za ok. 2 tys. dolarów i znanym ze swoich światłowodowych możliwości. Co więcej, zdaniem Flasha drony mają być nabywane na potrzeby rosyjskiej armii po znacznie zawyżonej cenie aż 17 tys. dolarów.

Wśród grup wroga krążą pogłoski, że rosyjski światłowodowy dron 'Vandal' nie istnieje. W rzeczywistości jest to chiński dron kupiony za 2000 dolarów pisze on w swoich mediach społecznościowych.

W odróżnieniu od tradycyjnych dronów, te przewodowe - nazywane też dronami na uwięzi - faktycznie nie mogą być zakłócane przez systemy EW, ponieważ są sterowane za pomocą fizycznego kabla, a nie fal radiowych. Z tego samego powodu są one niewykrywalne przez większość detektorów, ale mają inne wady, jak choćby ograniczony zasięg i ryzyko łatwego uszkodzenia przewodu sterującego. Niemniej wiele koncernów na świecie próbuje swoich sił w tej kategorii i wystarczy tylko wspomnieć o dronie KHRONOS od Elistar, który doczekał się niedawno integracji z rodziną bezzałogowych pojazdów naziemnych Mission Master produkcji Rheinmetall Canada Inc.