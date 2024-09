W Polsce pokazali niezwykły symulator wojny. Wygląda jak zwykły kontener

Symulator przyszłości BITE zaprezentowany na MSPO 2024

BITE (Babcock Immersive Training Experience), pozwala przećwiczyć najtrudniejsze scenariusze w zawodach wysokiego ryzyka. Tworzy niezwykle realistyczne sytuacje, wiążące się z poczuciem faktycznego zagrożenia. Stawia przy tym na syntetyczne odgrywanie świata rzeczywistego i nielinearne scenariusze. O tym jakie to skuteczne, przekonałem się na targach MSPO 2024, gdzie BITE miał swoją oficjalną premierę.

Zaprezentowany moduł BITE posiadał konstrukcję dla ćwiczących operacje w wysuniętym punkcie dowodzenia podczas wojny. W środku znajdowały się wielkie wyświetlacze pokazujące rozmieszczenia wojsk, komputery centrum kontrolnego i wywiadowczego oraz... półki z żywnością i jedzeniem w puszkach.

W takim środowisku rekruci mogą przećwiczyć scenariusz operacji np. obrony ważnego przyczółku. Podczas prawdziwego ćwiczenia wykonywaliby praktycznie takie same zadania jak podczas realnej bitwy. Mowa tu o analizowaniu raportów, wykrywanie nadchodzących wojsk nieprzyjaciela, czy w scenariuszu kontroli okupowanego terytorium... obsługę social mediów, aby monitorować lokalne nastroje.

Zdjęcie Wnętrze BITE na MSPO 2024 pozwala się poczuć jak na wysuniętym punkcie dowodzenia armią / Marcin Jabłoński / materiał zewnętrzny

BITE do naśladowania realnej sytuacji zagrożenia stosuje bodźce działające na wszystkie zmysły. Po całym pomieszczeniu roznosi się aromat metalu i ziemi, jakbyśmy byli w zakopanym obiekcie. Gdy nagle słychać dźwięk przelatujących odrzutowców, za nimi pojawiają się wybuchy bomb. Po nich nagle zapada ciemność i wszystkie ekrany pokazują tylko napis "no signal". Jedyne, co widać, to unoszący się kurz i dym.

To symulacja momentu, gdy podczas walk punkt dowodzenia został odcięty od zasilania po nagłym ataku. Jeden z wielu scenariuszy, który może odtworzyć BITE, przygotowując rekrutów na grozę wojny. Jednak w BITE można także realizować scenariusz lotu samolotem transportowym, operację okrętem podwodnym czy przejście strażaków przez płonący budynek. De facto BITE może zasymulować każde zdarzenie, w którym człowiek jest narażony na bezpieczeństwo. I robi to w bardzo przemyślany sposób.

Gdy w jednym pomieszczeniu spadają bomby, za ścianą grupa techników spokojnie monitoruje cały proces szkolenia. To właśnie centrum kontroli BITE, z którego można wyreżyserować praktycznie każdy scenariusz. I do tego wykorzystywane są naprawdę szczegółowe elementy. Na jednym z monitorów sali kontrolnej widać stronę przypominającą Facebooka. To właśnie ono symuluje kontrolę social mediów w czasie wojny. Czasem technicy puszczają na nich posty, które mają zasymulować fake newsy i sprawdzić, czy rekruci się na nie nabiorą.

Zdjęcie Tak wygląda pomieszczenie kontrolne BITE / Marcin Jabłoński / materiał zewnętrzny

Takie detale są także wykorzystywane przy rozpoznawaniu dźwięków i tego, co może je wydawać. Odgłos świstu turbiny może świadczyć o przejeździe sojuszniczych czołgów M1 Abrams, a dźwięk diesla rosyjskiego T-90 może wskazywać na wroga. To właśnie takie detale mogą zadecydować, czy szkolenie da odpowiednią wiedzę. I właśnie takimi detalami wypełniony jest BITE.

