MiG-29 - Polska gotowa jest przekazać samoloty Ukrainie

Ukraina nie należy do NATO ani do Unii Europejskiej, nie może zatem liczyć na bezpośrednią, zbrojną reakcję tych podmiotów. Nie oznacza to, że nasi wschodni sąsiedzi są pozostawieni sami sobie wobec przewagi wroga. Wiele państw nałożyło już dotkliwe sankcje na Rosje, a coraz więcej dużych przedsiębiorstw wycofuje się z kraju Władimira Putina. To jednak nie wystarczy, by wygrać wojnę. Ukraina potrzebuje broni, a my ją mamy i jesteśmy gotowi przekazać.

Polska znajduje się w posiadaniu samolotów MiG-29, które, jak się okazuje, są bardzo atrakcyjne dla ukraińskich pilotów. Nasz rząd jego gotowy przekazać je sąsiadom, lecz nie chce się bezpośrednio narażać Rosji. Zaproponował zatem, by było to jednomyślne działanie całego ramienia NATO. W obecnej chwili rozmowy stoją w miejscu i nie wiadomo, czy piloci Zełenskiego dostaną wyczekiwane przez nich maszyny.

Jesteśmy wdzięczni Polsce za gotowość przekazania Ukrainie samolotów bojowych. Jest kwestia logistyki. To w istocie sprawa techniczna, trzeba ją niezwłocznie rozwiązać oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do impasu wokół przekazania samolotów MiG-29

MiG-29 - dlaczego Ukraina o nie zabiega?

Żeby zrozumieć dlaczego przedstawicielom Ukrainy zależy akurat na samolotach typu MiG, wystarczy przyjrzeć się ich historii. Tak naprawdę MiG-29 to seria samolotów produkcji radzieckiej, która po raz pierwszy wzbiła się w powietrze w 1977 roku, a na większą skalę była produkowana od 1983 roku. Model jest lekkim myśliwcem frontowym, będącym w stanie wykonywać operacje u bogu cięższych maszyn z serii Su.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego samoloty MiG-29 pozostały na wyposażeniu armii państw powstałych w skutek upadku mocarstwa. Właśnie dlatego w ich posiadaniu jest między innymi Polska i Ukraina. Piloci prezydenta Zełenskiego są zaznajomieni z tymi maszynami i z marszu mogliby ich zacząć używać bez konieczności przejścia specjalnego szkolenia. To właśnie dlatego dla Ukrainy samoloty MiG-29 są bardziej atrakcyjne niż osławione F-16 lub nowsze maszyny.

Myśliwce MiG-29 są w stanie udźwignąć łącznie dwie tony uzbrojenia (w zależności od modelu limit może być większy). Standardowo w ich wyposażeniu znajduje się działko GSz-301 oraz kilka pocisków powietrzno-rakietowych typu R-27R, R-27T, R-60M i R-73. Są one naprowadzane na cel z użyciem radaru S-29 Topaz, będącego w stanie śledzić łącznie 10 celów. Myśliwiec jest w stanie atakować zarówno cele lądowe, jak i znajdujące się w powietrzu.