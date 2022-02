Militaria Hakerzy Anonymous wypowiadają wojnę rosyjskiemu rządowi

Rosjanie napierają na siły Ukrainy, lecz nasi wschodni sąsiedzi nie tracą ducha i odpierają ataki agresora. Choć na papierze jest to starcie Dawida z Goliatem, tak Ukraińcy udowodnili, że potrafią odpłacić pięknym za nadobne. W zasadzce pod Charkowem ostrzelali kolumnę rosyjskich opancerzonych transporterów. Okazuje się, że Rosjanie korzystają z pojazdów MT-LB, które były produkowane jeszcze w Związku Radzieckim.

W mediach społecznościowych pojawiła się relacja z tego zdarzenia, nagrana tuż po zakończonej potyczce. Zaatakowani Rosjanie porzucili swoje pojazdy i zaczęli uciekać. Zdjęcia i nagranie pojawiły się na Reddicie, na grupie relacjonującej wydarzenia z wojny.

MT-LB - radziecka technologia na froncie rosyjsko-ukraińskim

MT-LB, czyli mnogotselevoy tyagach legky bronirovanny (wielozadaniowy transporter lekki opancerzony), to poruszający się na gąsienicach, lekko opancerzony pojazd transportowy produkowany jeszcze w Związku Radzieckim w latach 60. Nie są to typowo bojowe, a raczej wielozadaniowe maszyny wykorzystywane na polu walki. Można je określić jako ciągniki, ze względu na to, że ich pierwotnym celem był transport armat przeciwpancernych T-12 kalibru 100 mm, jednak z biegiem czasu MT-LB zaczęły wykonywać też inne działania.

Zdjęcie Rosyjski pojazd można rozpoznać po zamazanej literze "Z" Fot. u/YungChaky/Reddit / materiał zewnętrzny

MT-LB charakteryzują się niewielkim naciskiem jednostkowym, niską sylwetką, umożliwiającą łatwe zamaskowanie pojazdu i świetną mobilnością. Dzięki temu pojazd może pokonywać praktycznie każdy teren od błota po zamarzniętą ziemię. Niestraszne są mu też rzeki. Pojazd może holować działo lub przyczepę o wadze nawet do 6,5 tony. Co ciekawe, MT-LB były początkowo produkowane właśnie w Charkowie w tamtejszej fabryce traktorów.

Radzieckie pojazdy opancerzone były też produkowane w Bułgarii i w Polsce. W naszym kraju tworzono je głównie z myślą o eksporcie. U nas od 1976 roku za ich produkcję odpowiadała Huta Stalowa Wola, w pierwszych latach powstawało ich około 600 sztuk rocznie. Pojazdy MT-LB i inne maszyny, tworzone później na ich podwoziu, nie przyjęły się powszechnie w uzbrojeniu Wojska Polskiego.