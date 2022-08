Ta wojna nie ma zasad i jest na śmierć i życie. Ukraińcy wprowadzili nowy, bezwzględny typ walki z orkami (tak pogardliwie nazywają Rosjan), który nazwali "minowaniem z dronów". Zauważyli, że rosyjscy żołnierze traktują najazd na Ukrainę jako możliwość wzbogacenia się i przywiezienia do domu ukradzionych łupów. Z przechwyconych przez wywiad ukraiński rozmów żołnierzy armii Putina wynika, że ich rodziny z zadowoleniem przyjmują wiadomości o wojennych "łupach", które bohater "operacji specjalnej Putina" przywiezie do Rosji. Ukraińcy postanowili to wykorzystać. Powstała lista atrakcyjnych przedmiotów, które mogą zainteresować "orków". Wśród nich są atrakcyjne smartfony, ale także zwykłe przedmioty codziennego użytku jak np. czapka czy portfel. Następnie drukarka 3D wykonuje model takiego przedmiotu, który jest malowany tak, aby przypominał prawdziwy.

Zdjęcie Wystarczy na drukarce 3D zrobić wierny model atrakcyjnego przedmiotu, podczepić minę i podrzucić w pobliże rosyjskich wojsk w Ukrainie / East News

Minowanie z dronów

Następnie wywiad ukraiński musi ustalić, gdzie przebywają rosyjscy żołnierze i jakimi drogami będą się przemieszczać. I wtedy do akcji wkracza lekki dron - bardzo często są to popularne także w Polsce modele z serii DJI Mavic. Ukraińcy podchodzą w pobliże wroga, pod przedmiotem będącym miną-pułapką podpinają ładunek wybuchowy, który uzbraja się w momencie kontaktu z ziemią. Fałszywy, eksplodujący portfel czy iPhone przy pomocy drona zrzucają na ziemię, na drodze lub na jej poboczu, ale w widocznym miejscu. Kiedy tylko żołnierz rosyjski skusi się i spróbuje podnieść atrakcyjny przedmiot, wtedy powinien mieć nadzieję, że eksplozja "tylko" urwie mu rękę.



O nowym sposobie wykorzystania dronów w tej wojnie opowiedział polski bojownik walczący w Ukrainie, który ukrywa się pod pseudonimem Batman. Jego zdaniem "minowanie z drona" okazało się prostą metodą na zaminowanie terenu bez ryzyka utraty drona.



Zdjęcie Według polskiego bojownika Batmana walczącego w ukraińskiej armii miny-pułapki zrzucane z dronów to nowy, bardzo skuteczny sposób walki z rosyjskimi najeźdźcami / YouTube

Podnosisz portfel? Nie masz ręki!

Są to rzeczy codziennego użytku zamienione na miny. Taką paczuszkę dostarczasz dronem i zostawiasz w miejscu, gdzie będzie bardzo łatwo ją znaleźć, jak Rosjanie zaczną wychodzić z ukrycia. Zobaczą... o, jaka fajna czapka sobie leży! Ja sobie wezmę czapkę, a tutaj... dziękujemy - "do widzenia ręko"! Batman, polski bojownik walczący w ukraińskiej armii jako dowódca oddziału

Stosowanie tego typu "min-pułapek" zabrania poprawka do Konwencji Genewskiej z 1996 roku. Został tam dodany punkt o "zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą powodować nadmierne cierpienia". Ale w tej wojnie po ludobójstwie w Buczy coraz trudniej o zachowanie międzynarodowych umów regulujących reguły konfliktów zbrojnych. To właśnie tam Rosjanie mieli umieszczać miny-pułapki pod ciałami martwych Ukraińców.

Wideo youtube

Miny umieszczone pod "przedmiotami-pułapkami" mają potężną siłę. Żołnierz, który popełni błąd i spróbuje dotknąć taki przedmiot ma małe szanse, że wyjdzie z tego cało. Siłę takich ładunków wybuchowych dobrze pokazuje film zamieszczony w mediach społecznościowych. Na minę-pułapkę jeden z Ukraińców rzuca oponę, która na skutek eksplozji wystrzeliwuje w górę.



Nowa metoda "minowania pułapkami z drona" pokazuje, że wojna Rosji z Ukrainą wkroczyła w nową, bezwzględną fazę. Niesie ona ze sobą poważne ryzyko, że ofiarą takiej miny-pułapki może zostać także przypadkowa osoba, która będzie miała pecha zauważyć taki przedmiot na drodze i postanowi go wziąć.

Nie wiadomo, ile takich min-pułapek pozostanie na ukraińskich drogach po zakończeniu walk. Niestety rację mogą mieć pesymiści, że po ustaniu tego konfliktu usunięcie wszystkich min zajmie lata, jeśli nie dekady. Ukraina po 24. lutego czyli dniu agresji Rosji powoli staje się jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na naszej planecie.