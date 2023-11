Patrole w ramach Air Policing to także wielka szansa dla polskich sił powietrznych. Współpracując z podczas patroli z różnymi pilotami na innych myśliwcach, mogą je lepiej poznać. W przypadku F-35A to szczególnie ważne, gdyż to te myśliwce trafią do naszego arsenału.

Polska otrzyma 32 myśliwce F-35A

Według planów dostawy pierwszych wielozadaniowych myśliwców F-35A Lightning II dla polskich sił powietrznych rozpoczną się w I połowie 2024 roku, gdy trafią do amerykańskiej bazy lotniczej Ebbing. Tam polscy piloci i technicy przejdą na nich szkolenie, pozwalające zdobyć umiejętności do trenowania personelu w Polsce. Pierwsze F-35 mają trafić do Polski na przełomie 2025 i 2026 roku.

Nasze siły powietrzne zakupiły 32 sztuki F-35 z całym pakietem wyposażeniowym i szkoleniowym za 4,6 mld dolarów. Wszystkie mają zostać nam dostarczone do końca 2030 roku. F-35A Lightning II będzie najnowocześniejszym samolotem polskiego lotnictwa, stanowiąc wielofunkcyjną platformę wojenną.

F-35 Lightning II to samolot bojowy 5. generacji, opracowany w technologii stealth. Służy nie tylko do walki powietrznej czy bezpośredniego wsparcia działań lądowych. Jego główną cechą jest możliwość działania we współpracy z różnymi systemami wojska. Dzięki naszpikowaniu elektronicznymi sensorami i radarami F-35 może m.in. wspomagać działania jednostek lądowych czy obrony lotniczej jako samolot wczesnego ostrzegania i zwiadu.

Podstawowe parametry F-35A Lightning II:

Producent: Lockheed Martin

Rok pierwszego oblotu/wejścia do służby: 2006/2015

Długość: 15,7 m

Rozpiętość skrzydeł: 11 m

Wysokość: 4,4 m

Maksymalna waga startowa: 31,800 kilogramów

Napęd: Silnik turboodrzutowy Pratt & Whitney F135-PW-100

Prędkość maksymalna: 1,8 Ma (1960 km/h)

Zasięg: 1800 kilometrów

Maksymalny pułap: 15 kilometrów

Uzbrojenie F-35A Lightning II:

Działko: GAU-22/A kalibru 25 mm

Pociski powietrze-powietrze: AIM-9X Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM

Pociski powietrze-ziemia: AGM-88G AARGM-ER, AGM-158 JASSM, AGM-179 JAGM

Bomby z ładunkiem konwencjonalnym: AGM-154 JSOW, GBU-39, GBU-53, JDAM

Bomby z ładunkiem nuklearnym: B61 Mod 12