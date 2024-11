Myśliwce USA mają nową, potężną broń. Obawy Chin

Co ciekawe, tylko F/A-18F na razie ma być przystosowany do przenoszenia i użycia tych pocisków w boju. Jest to spowodowane faktem, że te myśliwce stacjonują na amerykańskich lotniskowcach i bardzo często są wykorzystywane do realizacji ataków typu powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Ostatnimi czasy, kilka razy zaatakowały one cele wojskowe należące do bojowników Huti, a leżące na terenie Jemenu.

Wówczas nie używano jeszcze najnowszych pocisków AIM-174B. Są one trzymane na o wiele większe konflikty, jak np. z Chinami o Tajwan. Broń ta oferuje bowiem niesamowite możliwości. Pentagon jakiś czas temu ujawnił, że mają one zasięg spory zasięg ok. 240 kilometrów. Analitycy sugerują jednak, że standardowo w takich przypadkach możemy mówić o zasięgu na poziomie grubo ponad 400 kilometrów.

USA mają nowe pociski powietrze-powietrze AIM-174B

Pociski mają być modyfikacją starszych rakiet Standard Missile 6 (SM-6), przystosowanych do wystrzeliwania z pokładów myśliwca. Pierwsze informacje o pracach nad tą bronią pojawiły się w 2021 roku. Wszystko wskazuje na to, że teraz są już gotowe do użycia w boju. Nieoficjalnie mówi się, że myśliwce z tymi pociskami już są rozmieszczane na okrętach stacjonujących w Azji.

Niewątpliwie potwierdzenie wejścia do służby pocisku AIM-174B niepokoi Chiny. To one w obliczu ewentualnego konfliktu na Pacyfiku musiałyby mierzyć się z jego potężnymi możliwościami. To ogromny problem dla władz w Pekinie i ich dotychczasowej przewagi w pociskach dalekiego zasięgu w ewentualnej walce o Tajwan.

Do tej pory Chińczycy pokazywali na nagraniach i zdjęciach swoje pociski dalekiego zasięgu PL-15 i PL21. Źródła mówiły, że mają one zasięg ponad 300 kilometrów. Zatem AIM-174B jest odpowiedzią Marynarki Wojennej USA na zapewnienia Chińczyków, że to oni mają większe zdolności ataku dalekiego zasięgu.