W momencie wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA, do Europy przyleciały kolejne amerykańskie bombowce B-52H Stratofortress. To element rotacji europejskiego komponentu Bomber Task Force. Stanowi on strategiczną misję USA, zapewniająca wsparcie ciężkich bombowców w wielu każdym miejscu na Ziemi, gdzie Waszyngton ma swoje interesy.

Moment przylotu bombowców do Europy został pokazany przez fińskie Siły Powietrzne. Opublikowały zdjęcia jednej z maszyn, która wleciała od północy na terytorium Finlandii. Finowie od razu przeprowadzili ćwiczenia z amerykańskimi pilotami, angażując swoje myśliwce F/A-18 Hornet.

USA wysłały do Europy bombowce zdolne przenosić broń nuklearną

Na zdjęciu można było od razu zauważyć, że przelatujący B-52H posiada numer 60-0008. Przyleciał z bazy sił powietrznych Barksdale i należy do 2. Skrzydła Bombowego. Według listy sporządzonej przez Nautilus Institute for Security and Sustainability ten konkretny B-52 ma zdolności przenoszenia broni nuklearnej.

Taka prezencja bombowców B-52 w Europie to ważny element współpracy z sojusznikami, ale także sygnalizowania zdolności, jakie USA posiada w ramach głębokich uderzeń strategicznych. Podobne ruchy wysyłania ciężkich bombowców do Europy to także sygnał dla Rosji, szczególnie gdy Waszyngton wysyła w te rejony maszyny, które faktycznie mogą przenosić ładunek nuklearny.