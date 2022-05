Niemcy testują broń laserową

19 maja niemiecki grupa Rheinmetall AG w swoim komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej poinformowała o zakończeniu testów demonstratora broni laserowej zbudowanej na zlecenie niemieckiej Bundeswehry.

Przedstawiciele koncernu podkreślił, że próby technologii laserowej to nie tylko demonstrator nowej broni, ale przede wszystkim podstawa przyszłych prac badawczo-rozwojowych. Jest to możliwe dzięki modułowej konstrukcji demonstratora, dzięki czemu niemal wszystkie elementy mogą być wymieniane i dostostosowane. Każdy interfejs do czujników - na przykład radaru - lub do źródła energii i źródła wiązki laserowej jest konstrukcją o otwartej architekturze. Umożliwia to zbadanie różnych konfiguracji całego urządzenia, np. z różnymi czujnikami, źródłami energii czy laserami, co w przyszłości Pozwoli to też na wybranie optymalnej konfiguracji.

Obecnie prowadzi się badania ukierunkowane na stworzenie mobilnego urządzenia o mocy ponad 10 kW składające się z pięciu modułów lasera światłowodowego o mocy 2 kW każdy. Urządzenia ma zostać umieszczone na transporterze opancerzonym Boxer. W trakcie testów śledzono wizualnie i neutralizowano różne typy bezzałogowców w odległości do jednego kilometra. Wyniki, które uzyskano miały być satysfakcjonujące.

Izraelem liderem w rozwoju broni laserowej

Niemcy to nie jedyne państwo, które testuje taki system. Izraelskie wojsko ujawniło nagranie pokazujące testy nowego systemu laserowego Iron Beam. W wyniku prowadzonych prób udało się zestrzelić drona. Izrael już wcześniej przeprowadzał testy broni laserowej. W zeszłym roku udało się zestrzelić drona, ale dopiero obecnie zademonstrowano skuteczność nowego rodzaju uzbrojenia przeciwko innym zagrożeniom. Izrael jest jednym z pierwszych państw na świecie, które przetestowało broń laserową w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wyniki przewyższyły oczekiwania. Nie ujawniono jednak, jaka jest potrzeba liczba kilowatów, aby laser działał sprawnie. Niestety testy też pokazały pewne ograniczenia systemu, który ma problemy z funkcjonowaniem w warunkach niskiej widoczności oraz dużej ilości chmur na niebie.