Annalena Baerbock, niemiecka minister spraw zagranicznych powiedziała: - (...) w dziedzinie obrony przeciwlotniczej, gdzie w pierwszej kolejności zwrócono się o pomoc, zadbaliśmy o to, aby wysoce nowoczesne systemy Iris-T nie były dostarczane do innego kraju, ale żeby były dostarczone na Ukrainę. Stanie się to w najbliższych tygodniach."

We wcześniejszych wypowiedziach Baerbock powiedziała, że Berlin planuje dostarczyć Ukrainie sprzęt pod koniec sierpnia lub na początku września. Z kolei Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, powiedział, że obiecane systemy obrony powietrznej "wkrótce będą" w Ukrainie.

Reklama

Nowoczesny system Iris-T

Iris-T to kierowany pocisk rakietowy z głowicą poszukiwania podczerwieni krótkiego zasięgu. Rakieta została opracowana przez Niemcy wraz z sześcioma innymi krajami. Jest jednym z najbardziej zaawansowanych broni w swojej kategorii.

Długość pocisku wynosi 290 cm, przy szerokości niecałych 13 cm i wadze wynoszącej 88 kg. Napędzany jest przez silnik rakietowy na paliwo stałe i osiąga prędkość Mach 3. Jest w stanie niszczyć cele oddalone o około 25 km.

Niemieckie pociski przeznaczone są do likwidowania celów powietrznych, w tym myśliwców, śmigłowców, czy dronów. Ponadto Iris-T to pociski typu "strzel i zapomnij", które mogą także przechwycić inne rakiety. Dodatkową zaletą tej broni jest to, że została skonstruowana w taki sposób, aby można było ją wystrzelić z takich samych wyrzutni, co AIM-9 Sidewinder.

Iris-T odznaczają się bardzo wysoką czułością systemu naprowadzającego oraz wysokimi zdolnościami manewrującymi. Rakieta może przechwycić również szybko poruszające się i miniaturowe cele. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo bezpośredniego trafienia, pocisk wyposażony jest w aktywny radarowy czujnik zbliżeniowy.

Rakiety występują także w wariancie Iris-T SL, który jest naziemną wersją pocisku, który jest wystrzeliwany z wyrzutni MAN SX44 6x6. Rakiety wówczas są naprowadzane radarowo.