Niemieckie granaty DM51A2 zachwyciły Ukraińców. Dzięki sprytnemu rozwiązaniu sprawdzają się w ataku i w obronie

Poznaliśmy kolejne szczegóły niemieckiej broni, którą Bundeswehra przekazała dla walczącej Ukrainy. Serwis internetowy "Militarnyj" ujawnił, że w niemieckim pakiecie pomocy są znakomite granaty ręczne DM-51A2, które znane są ze swojej uniwersalności. Dzięki bardzo sprytnemu rozwiązaniu mogą być one używane zarówno w celach ofensywnych (do ataku), jak i defensywnych (do obrony). Ukraińcy już używają tych granatów na froncie i bardzo je sobie chwalą.

Wideo youtube

Uniwersalny granat. Jak to działa?

Granat DM51 może służyć zarówno do działań ofensywnych, jak i defensywnych. Wszystko dzięki temu, że można do niego dokręcić specjalną "nakładkę odłamkową".



Reklama

W wersji podstawowej niemiecki DM51 ma 100 mm wysokości i masę 154 gramów. Z wyglądu przypomina cylinder, którego obudowa jest z ciemnego plastiku. W środku znajduje się pentryt - bardzo silny materiał wybuchowy. W tej wersji DM51 jest klasycznym granatem zaczepnym, który sprawdza się podczas likwidacji wrogich stanowisk podczas obrony. Wystarczy jednak, że do granatu dokręcimy specjalną "nakładkę odłamkową" i zamieniamy go w granat obronny. W tej wersji DM51 waży ok. 430 gramów.

Zdjęcie Granat DM51A2 ma dokręcaną "nakładkę odłamkową", która z zaczepnego zmienia go w granat obronny / YouTube

Zasięg rażenia odłamkami w przypadku DM51 wynosi ok. dziesięciu metrów. W środku granatu znajduje się zapalnik czasowy, który powoduje eksplozję granatu po ok. 3-5 sekundach. DM51A3 przekazany Ukraińcom ma najnowszy, zmodyfikowany zapalnik, którego szczegóły techniczne nie są znane.



Ta zabójcza broń jest produkowana przez firmę Diehl z Norymbergii. Granaty DM51 (DM czyli "Deutsches Modell" - model niemiecki) wprowadzono na wyposażenie niemieckich sił zbrojnych w 1974 roku, a zaczęły być używane przez niemiecką armię w 1978 roku. Od tego czasu przeszły wiele modyfikacji. Ukraińska armia otrzymała najnowszą wersję oznaczoną symbolem DM51A2.



Niemcy z pomocą dla Ukraińców

Amerykański Departament Obrony ujawnił kilka tygodni temu, jak wygląda niemiecka pomoc dla Ukrainy. Na liście typów broni przekazanych Ukraińcom jest m.in.: 5100 granatników przeciwpancernych Dynamit Nobel Defence RGW90/MATADOR, 3000 granatników rodziny Panzerfaust-3 (wraz z 900 przyrządami celowniczymi), 2500 ręcznych zestawów przeciwlotniczych, 16 mln naboi do broni strzeleckiej, 2000 min i 100 000 granatów ręcznych. Już wiemy, że wśród tych granatów znaczna część to znakomite, uniwersalne DM51A2.