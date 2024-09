Pomimo incydentu, Manila postanowiła utrzymać swój okręt flagowy przy atolu i ponowiła apel do Chin, w którym wzywa do zachowania spokoju i ograniczenia ryzykownych manewrów na wodach i w przestrzeni powietrznej Morza Południowochińskiego.

Indycenty są motywowane tzw. linią dziewięciu kresek

Chiny w sierpniu zablokowały również misję zaopatrzeniową Filipin i staranowały trzy filipińskie statki w całym spornym regionie, do którego Chiny roszczą sobie prawo zgodnie z tzw. linią dziewięciu kresek.

Jest to linia demarkacyjna wyznaczona przez same Chiny i oznaczająca zakres ich roszczeń terytorialnych wobec obszaru Morza Południowochińskiego. Obejmuje niemal 90 proc. powierzchni akwenu i stanowi obiekt sporów z Wietnamem, Filipinami, Brunei, Malezją, Republiką Chińską oraz Japonią. Jednymi z kluczowych wysp leżących w tym obszarze są Paracele oraz wspomniane Spratly, gdzie doszło do incydentu.

BRP Teresa Mangabua to jeden z najnowszych filipińskich okrętów

Okręt flagowy Filipińskiej Straży Przybrzeżnej to jednostka patrolowa i pierwszy okręt klasy Teresa Mangabua. Zbudowany został w japońskiej stoczni Mitsubishi, a do służby wprowadzono go w maju 2022 roku. Do tej pory powstały dwa okręty tej klasy, cena pojedynczej jednostki to niemal 70 milionów dolarów.

Okręt ma długość 97 metrów. Jego prędkość maksymalną ocenia się na 24 węzły, czyli około 44 kilometry na godzinę, a zasięg na 7,4 tys. kilometrów. Napęd patrolowca stanowią dwa silniki diesla o łącznej mocy 13,2 tys. kW.

Na pokładzie okrętów klasy Teresa Mangabua znajduje się lądowisko oraz hangar dla lekkiego śmigłowca wielozadaniowego Airbus H145, przewożony jest również zdalnie sterowany pojazd podwodny oraz dwie łodzie motorowe.

Uzbrojenie patrolowca nie jest zbyt silne i składa się z działek automatycznych. Okręt wyposażono jednak w nowoczesne radary, sonary oraz systemy optoelektroniczne i komunikacyjne, które pozwalają mu na skuteczne patrolowanie obszaru wód terytorialnych Filipin. Jego załogę stanowi 67 marynarzy.