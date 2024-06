Dimitrij Rogozin, były dyrektor Roskosmosu, a obecnie doradca wojskowy twierdzi, że Ukraina używa teraz swoich dronów do minowania dróg znajdujących się na rosyjskich tyłach. Może to być przygotowanie do nadchodzącej ofensywy.

Poważny problem na froncie

Według Rogozina "ciężkie" drony Ukraińców bardzo intensywnie latają w nocy, przez co rosyjscy żołnierze są nieświadomi ich działań. Bezzałogowce zrzucają miny przeciwpancerne na drogi w okolicy linii frontu, co poważnie naraża na zniszczenie niespodziewające się zagrożenia pojazdy Rosjan, które dostarczają zaopatrzenie lub transportują żołnierzy do przeprowadzania szturmów.

Reklama

Drony mają zrzucać na drogi miny TM-62M oraz TM-62P3. Są to ważące niecałe 10 kilogramów radzieckie miny przeciwpancerne. Do ich zadziałania potrzebny jest nacisk między 200, a 500 kilogramów. Wypełnione są 7 kilogramami materiału wybuchowego, najczęściej trotylu.

Część ze zrzucanych min używana jest przez "Baby Jagi" w charakterze bomb. Mają one być wyposażone w zapalniki czasowe, które uruchamiają się w zależności od wysokości, z której zostały zrzucone.

Niektóre drony są nawet wyposażone w specjalistyczny osprzęt usprawniający proces minowania. "Drony minerskie" posiadają przymocowane rury zwiększające precyzję wyrzutu. Co ciekawe jeden z rozbitych dronów z takim wyposażeniem pomalowany był na biało, kolor dość nietypowy, bo przecież ułatwiający wykrycie maszyn.

"Baby Jagi" są coraz groźniejsze

Ukraińcy bardzo poważnie podchodzą do kwestii swoich dronów i stale je modernizują. Poza wspomnianymi powyżej usprawnieniami dotyczącymi zrzucania min oraz latania w nocy, ukraińskie bezzałogowce regularnie otrzymują również inne ulepszenia.

Jednym z nich jest coś do tej pory niespotykanego w dronach, mianowicie opancerzenie. W sieci krąży film pokazujący jednego z ciężkich dronów bombowych, który atakowany jest przez rosyjskiego myśliwskiego drona FPV. Na wszystkich najważniejszych elementach ukraińskiego drona oraz baterii znalazły się płyty z 5 milimetrowej stali.