Ogromne ilości sprzętu wojskowego zmierzają na Ukrainę

Transport armatohaubic 2S1 Goździk i 2S3 Akacja

Co ciekawe, transport armatohaubic 2S1 Goździk i 2S3 Akacja dostrzeżony w mieście Bremerhaven w Niemczech zaskoczył nawet analityków OSINT. Otóż sprzęt miał kamuflaż pustynny. Natychmiast pojawiły się sugestie, że może on pochodzić z Iraku. Wskazuje na to też fakt, iż pojazdy były widziane blisko portu morskiego, na drodze leżącej na zachód od Hamburga, a takie malowanie mają właśnie sprzęty używane dotychczas w Iraku.

Analitycy wskazują, że armatohaubice przybyły do Niemiec z Wielkiej Brytanii, gdzie były składowane po wojnie na Bliskim Wschodzie. Rząd Iraku miał nabyć tę broń na wypadek wojny bezpośrednio jeszcze z ZSRR, ale później trafił on w ręce koalicji państw biorących udział w wojnie w Iraku i stamtąd trafił do Europy.