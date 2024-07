Oto "Bullet". Ukraiński przeciwlotniczy dron przechwytujący o napędzie odrzutowym

Konstrukcja wygląda jak dość klasyczny skrzydlaty dron FPV, zwłaszcza że sterowanie odbywa się za pośrednictwem łącza wideo z sygnałem analogowym. Oznacza to, że chociaż pewne cechy na to wskazują, "Bullet" nie jest pełnoprawną amunicją krążącą - dla przypomnienia ważnym elementem amunicji krążącej jest częściowy lub w pełni autonomiczny tryb działania, w którym dron wykorzystuje swoje czujniki do wykrycia celu i oprogramowanie, aby przerwać misję w przypadku utraty połączenia sygnałowego.

Testy idą zgodnie z planem

Warto jednak zauważyć, że na razie są to jedynie testy, więc być może w przyszłości ujawnione zostanie dodatkowe wyposażenie tej konstrukcji. I eksperci nie mają wątpliwości, że byłoby to niezwykle pożądane, bo możliwość działania w warunkach wojny elektronicznej po utracie ręcznego sterowania jest ich zdaniem głównym czynnikiem określającym skuteczność bojową "Pocisku" na obszarach przyfrontowych.

Jak wynika z badania Journal of Rocket-Space Technology, opublikowanego w 2022 roku, które przywołuje Defense Express, kluczowa będzie też szybkość. Autorzy Zhuhan i D. Kaliniczenko, specjaliści z ukraińskiego Państwowego Biura Projektowego Jużnoje, wymieniają typowe cele, które ma przechwycić wyprodukowana w Ukrainie amunicja działająca jako broń przeciwlotnicza.

Zdjęcie Cele, z jakimi potencjalnie będzie się mierzyć "Bullet" i ich podstawowa charakterystyka / APPLICATION OF THE LOITERING MUNITIONS TO DEFEAT AIR ENEMY TARGETS O. Zhugan, D. Kalinichenko / domena publiczna

Ich zdaniem przechwytywacz musi zatem osiągać następujące parametry:

Prędkość maksymalna: do 800 km/h

Prędkość przelotowa: 450 do 500 km/h

Maksymalna wysokość lotu: do 8000 m

Wytrzymałość: do 60 min

Masa głowicy: 12,5 kg

Czy Bullet będzie w stanie spełnić te wymagania? Czas pokaże, zwłaszcza że praktyczna wartość tego opracowania to jedno, a zastosowanie broni w rzeczywistych warunkach bojowych to drugie.