Polskie rakiety spadły na rosyjskie miasto. Groźby Kremla

Polskie pociski spadły na rosyjskie miasto

Co ciekawe, w ataku na Biełgorod użyto wyprodukowanych w Polsce pocisków rakietowych 122 mm M-21 "Feniks". W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia polskich pocisków gotowych do wystrzelenia. Akcja ataku na strategiczne obiekty wojskowe leżące w okolicach miasta Biełgorod, miała być koordynowana przez proukraińskich bojowników działających na terenie Rosji.

Pocisk rakietowy M-21 "Feniks" kalibru 122 mm jest przeznaczony do przenoszenia głowic odłamkowo-burzących na odległość do 41 kilometrów, a Biełgorod znajduje się ok. 35 kilometrów od granicy. Powstał on we współpracy inżynierów z Polski i Francji jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Jest to pocisk niekierowany przystosowany do wystrzeliwania z wyrzutni BM-21 Grad, RM-70 i WR-40 Langusta.