Kilka dni temu, do Polski przybyło siedem kolejnych egzemplarzy koreańskich czołgów K2 Black Panther. Wszystkie zostały przetransportowane przez 9. Brygadę Kawalerii Pancernej z Braniewa na granicę z rosyjskim obwodem królewieckim . Te potężne maszyny będą strzegły naszej jedynej granicy z Rosją.

To wydarzenie ma też wymiar psychologiczny dla Rosji i ma pokazać Władimirowi Putinowi, że Polska jest przygotowana na ewentualną agresję z jej strony. Tutaj nie można nie wspomnieć, że ostatnimi czasy, rosyjska armia stacjonująca w Królewcu została mocno osłabiona w wyniku przeniesienia tamtejszej floty pancernej, żołnierzy i systemów obrony powietrznej na Ukrainę, w celu prowadzenia działań wojennych.

9. Brygada Kawalerii Pancernej dotychczas używała polskich czołgów PT-91 Twardy . Jednak te maszyny zostały wysłane na Ukrainę w ramach ostatnich pakietów wsparcia militarnego i automatycznie zostały one zastąpione najnowszymi koreańskimi czołgami. Maszyny K2 Black Panther mają nieporównywalnie większe możliwości walki od starych PT-91. Można śmiało rzec, że nasze wojska mają teraz o wiele potężniejszy sprzęt, który pozwoli im o wiele skutecznej walczyć z wrogiem na pierwszej linii frontu.

Na filmie opublikowanym w serwisach społecznościowych przez Wojsko Polskie , można zobaczyć transport tych ciężkich maszyn i ich rozstawienie w wybranych lokacjach. Nie było to proste zadanie, ponieważ mówimy tutaj o naprawdę dużych pojazdach, a infrastruktura drogowa w tej części Polski nie jest najbardziej rozbudowana. Co ciekawe, w transporcie pomagali sami Koreańczycy.

Wojsko Polskie podaje, że wraz z najnowszą dostawą czołgów K2 do Braniewa, na terenie naszego kraju znajduje się już 71 maszyn tego typu . Do końca roku planowane są jednak kolejne wzmocnienia armii w postaci dostarczenia kolejnych 13 sztuk czołgów. Wówczas będziemy mieli już 84 sztuki K2.

Według Pawła Bejdy, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, do tej pory Wojsko Polskie otrzymało 120 armatohaubic K9, 71 czołgów K2 oraz 54 moduły do wyrzutni Homar-K. W sumie nasza armia zamówiła dotychczas 364 koreańskich armatohaubic, ale jest opcja zwiększenia liczby aż do 672. Oprócz samych czołgów i armatohaubic, polska armia docelowo wzbogaci się również o 48 samolotów myśliwskich FA-50.