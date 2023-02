Druga zagraniczna wizyta Zełenskiego od początku wojny

Wołodymyr Zełenski od początku wojny z Rosją walczy o pomoc militarną dla swojego narodu, spotykając się z przedstawicielami wielu państw. Nie chcąc opuszczać swoich ludzi, robił to jednak zdalnie. Do tej pory jego jedyną wizytą zagraniczną w czasie wojny była grudniowa podróż do Waszyngtonu. Jego nagła wizyta w Wielkiej Brytanii to więc wielkie wydarzenie, szczególnie że wiąże się z istotną pomocą wojskową dla Kijowa.