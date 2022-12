Tym samolotem prezydent Ukrainy poleciał do USA. Tajna operacja wojskowa

O tym, że rozpoczęła się jego podróż do USA świat dowiedział się 21 grudnia o siódmej rano, kiedy na profilu prezydenta Ukrainy w portalu społecznościowym twitter ukazała się informacja, że rozpoczął podróż do USA. Wszystko wskazuje na to, że Wołodymyr Zełenski wysłał wiadomość w drodze na lotnisko w Rzeszowie, skąd miał polecieć do USA.



Cała podróż ukraińskiego prezydenta za ocean odbywała się z zachowaniem największym wymogów bezpieczeństwa, a trasa lotu nie została zgłoszona. Nie było także jasne, jakim samolotem będzie podróżował.

Internauci natychmiast zaczęli śledzić popularny serwis monitorujący ruch lotniczy Flightradar24. Nieco ponad godzinę po opublikowaniu przez Wołodymyra Zełenskiego informacji o rozpoczęciu podróży do USA z lotniska w Rzeszowie ok. 8.15 wystartował samolot C-40B, czyli biznesowa wersja Boeinga 737-700 BBJ używana przez amerykańskie władze. Lot został oznaczony jako Special Air Mission 910 (SAM910) i natychmiast na krótki czas stał się najbardziej obserwowanym lotem w całym serwisie. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to właśnie tym samolotem leciał prezydent Ukrainy. Samolot po wystartowaniu z Polski przeleciał nad Niemcami i pojawił się nad obszarem Wielkiej Brytanii.

Osoby śledzące lot amerykańskiego Boeinga straciły go z ekranów nad Oceanem Atlantyckim około 300 kilometrów od szkockiego wybrzeża, gdzie skończył się zasięg odbiorników dostarczających dane do serwisu Flightradar24.

Zdjęcie Samolot typu Boeing C-40B w wersji dla sił powietrznych USA ma dodatkowe systemy łączności i bezpieczeństwa / East News Boeing C-40B. Co o nim wiemy? Boeing C-40B to mocno przerobiona wersja biznesowego odrzutowca Boeing 737-700 BBJ. Na pokładzie zostały zainstalowane dodatkowe systemy ochrony i komunikacji. Może pełnić rolę powietrznego centrum dowodzenia, choć oczywiście w mniejszej skali, niż słynny Air Force One. Jego systemy bezpieczeństwa są objęte tajemnicą.

Według informacji podanych przez Siły Powietrzne USA C-40B ma zasięg do 9260 kilometrów, czyli dwa razy większy, niż zwykły Boeing 737. Dzięki temu bez międzylądowania mógł odbyć lot z Rzeszowa do Waszyngtonu. Tego typu samoloty są często używane przez polityków amerykańskich do zagranicznych podróży. Nieco nowszą wersją tego samolotu (Boeing C-40C) poleciała spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi podczas jej słynnego lotu na Tajwan w sierpniu 2022 roku.

