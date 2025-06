Wprowadzenie współpracy ułatwia podróże do dynamicznego Tajwanu, pełnego atrakcji turystycznych i kulturalnych.

Nowa umowa umożliwia łatwiejszą organizację podróży do Tajpej, w tym jeden bilet, jednolitą politykę bagażową oraz możliwość gromadzenia mil w programach lojalnościowych.

Nowe połączenia w ramach tej współpracy są dostępne do rezerwacji już dziś, a ich obowiązywanie rozpocznie się na loty od poniedziałku, 9 czerwca.

Porozumienie codeshare znacznie ułatwia organizację podróży z Warszawy do Tajpej (TPE). Pasażerowie mają jeden bilet na całą podróż i jednolitą politykę bagażową.

Obie linie lotnicze umożliwiają także gromadzenie mil w ramach swoich programów lojalnościowych, takich jak Miles & More dla LOT-u i Infinity MileageLands dla EVA Air.

Zarówno LOT , jak i EVA Air zapowiedziały chęć rozszerzenia współpracy o kolejne kierunki w przyszłości, co ma na celu oferowanie pasażerom jeszcze większego wyboru połączeń i lepszej dostępności rejsów.

EVA Air to tajwański przewoźnik, często wyróżniany 5 gwiazdkami przez Skytrax. Podobnie jak LOT, EVA Air jest członkiem Star Alliance, jednego z największych globalnych sojuszy lotniczych. Linia łączy Tajwan z licznymi kierunkami w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Australii. Główną bazą operacyjną jest międzynarodowe lotnisko Tajpej-Taiwan Taoyuan (TPE).

Tajwan to wyspa położona w zachodniej części Oceanu Spokojnego, u wybrzeży Chin. Jest dynamicznym ośrodkiem gospodarczym i technologicznym, a jednocześnie miejscem o głębokiej historii i fascynującej kulturze.

Co zobaczyć na Tajwanie?

Stolicą Tajwanu jest Tajpej, tętniąca życiem metropolia, która doskonale łączy nowoczesność z tradycją. To tu znajduje się słynny drapacz chmur Taipei 101, niegdyś najwyższy budynek świata, a także liczne świątynie, tradycyjne rynki nocne i nowoczesne centra handlowe.

W samym Tajpej koniecznie trzeba wybrać się do Narodowego Muzeum Pałacowego . To jedno z najważniejszych muzeów na świecie, posiadające ogromną kolekcję chińskich artefaktów cesarskich.

Świątynia Longshan to kolejny obowiązkowy punkt do zobaczenia w Tajpej. Jest to jedna z najważniejszych świątyń w Tajpej, która łączy elementy buddyzmu, taoizmu i konfucjanizmu.