Spis treści: 01 Jak zwiedzić Biegun Północny?

02 Lepiej, szybciej i taniej

03 Potężne przedsięwzięcie polskiego przewoźnika

Jak zwiedzić Biegun Północny?

Czy byliście kiedyś na Biegunie Północnym? To niezbyt popularny i dostępny kierunek wypraw. Okazuje się, że teraz będziemy mieć okazję na przynajmniej częściowe odwiedzenie tego wyjątkowego miejsca na świecie. Wszystko przez nową trasę Polskich Lini Lotniczych LOT. Dzięki wydaniu specjalnej zgodny przez Urząd Lotnictwa Cywilnego polski przewoźnik zabierze pasażerów z Warszawy do Tokio przez Biegun Północny.

Nowa trasa jest możliwa dzięki zwiększeniu odległości od wymaganych lotnisk zapasowych i uzyskaniu specjalnego pozwolenia do przeprowadzania operacji lotniczych w północnej części Ziemi. Przygotowania do rozpoczęcia takich lotów trwały długie miesiące, ale wreszcie się udało. Pierwszy samolot z Warszawy do Tokio poleciał przez Biegun Północny już 17 czerwca 2023 roku. Był to Boeingi 787-Dreamliner.

