Poważne problemy Rosjan. Oszustwa u producenta cennych samolotów dla armii

W głośnej w Rosji sprawie sądowej na sześć lat więzienia skazano byłego zastępcę szefa biura konstrukcyjnego Iljuszyn. Aleksander Nowożiłow wyrok otrzymał za liczne oszustwa związane z etapem rozwoju jednej z nowszych konstrukcji w rosyjskiej armii, a mianowicie transportowca Ił-76MD-90A.

Sąd skazał także na pięcioletni wyrok Wiaczesława Chwana, byłego dyrektora Centrum Technologii Projektowania i Projektowania Moskiewskiego Instytutu Lotniczego, czyli jednej z rosyjskich uczelni lotniczych. 4,5 roku w zawieszeniu otrzymał natomiast Igor Titow - były szef Departamentu Planowania i Ekspedycji. Prokuratura żądała wyroków po 7 lat więzienia dla każdego z oskarżonych. Żaden z nich nie przyznał się do winy.

Pieniądze przeznaczone na rozwój samolotu zostały zdefraudowane

Zgodnie z dokumentacją sądową wspomniana trójka zamieszana była w przywłaszczenie sobie ponad 4 milionów rubli na etapie rozwoju samolotu Ił-76MD-90A - projektu, który łącznie pochłonął około 9 miliardów rubli.

Rosyjska Zjednoczona Korporacja Lotnicza, która jest monopolistą na rynku produkcji samolotów w tym kraju, zleciła Iljuszynowi opracowanie modernizacji popularnego transportowca. Biuro konstrukcyjne rozpoczęło w tym celu współpracę z Moskiewskim Instytutem Lotniczym. Pomimo tego, że współpraca została w pewnym momencie zakończona, to płatności dalej docierały do Instytutu.

Niedawno pisaliśmy także o uziemieniu całej floty rosyjskich samolotów Ił-76MD-90A, dokładnie tych, przy których projektowaniu doszło do defraudacji publicznych pieniędzy. Wygląda więc na to, że problemy z oszustwami, złym zarządzaniem i korupcją nie opuszczają rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego nawet przy najważniejszych projektach. Tym razem miało dojść do montażu podrobionych części, choć spowodowane to było zastraszaniem fabryk ze strony ministerstwa obrony i niedoborami wynikającymi z sankcji.

Ił-76 to jeden z najliczniejszych rosyjskich samolotów transportowych

Samoloty Ił-76 to czterosilnikowe transportowce, które stanowią trzon rosyjskich zdolności transportu lotniczego. Na jego podstawie powstało wiele wersji specjalistycznych, m.in. tankowiec, samoloty wczesnego ostrzegania czy dowodzenia.

Wersja MD-90A charakteryzuje się ulepszoną awioniką, nowymi skrzydłami z włókna węglowego, a także nowocześniejszymi silnikami o mniejszym zużyciu paliwa, dzięki czemu jej zasięg wynosi około 4,4 tys. kilometrów. Prototyp samolotu Ił-76MD-90A powstał w 2013 roku, a pierwszy egzemplarz zjechał z linii produkcyjnej w 2015.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez rosyjską Zjednoczoną Korporację Lotniczą Ił-76MD-90A jest w całości zbudowany z części pochodzenia rosyjskiego. Wydaje się to dość dziwne patrząc na to, że aby serwisować maszyny, Rosjanie byli zmuszeni sprowadzać niskiej jakości zamienniki części z Chin.

Łącznie wyprodukowano dotychczas około tysiąca egzemplarzy Iłów-76 we wszystkich wersjach. Maszyny użytkowane są głównie przez lotnictwo rosyjskie, ale także m.in. pakistańskie, chińskie, ukraińskie czy białoruskie. Część maszyn wykorzystywana jest też w lotnictwie cywilnym.