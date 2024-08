To nie pierwszy ukraiński desant na tę wyspę

Ukraiński Wywiad poinformował, że nie jest to pierwsza udana akcja ich wojsk przeprowadzona na terenie Kosy Tendrowskiej. Wiadomo, że Ukraińcy atakowali wyspę już w lutym, jednak wtedy ponieśli spore straty, a akcja miała zakończyć się porażką.

Zdaniem rosyjskich mediów i blogerów militarnych ostatni desant również był nieudany, a Ukraińcy mieli stracić 3 z 12 łodzi z desantem, czyli około 20 żołnierzy. Po desancie z lutego Rosjanie upublicznili jednak liczne zdjęcia przedstawiające ukraińskie straty. Obecnie brak jest tego rodzaju materiałów, brakuje także informacji na temat potyczki w codziennych raportach Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Sugeruje to, że atak prawdopodobnie zakończył się tym razem ukraińskim sukcesem.

MT-LB - co to za sprzęt?

Transporter MT-LB, który jest jedyną dokładnie określoną rosyjską stratą w tym ataku, to pływający transporter opancerzony konstrukcji radzieckiej. Wóz wszedł do służby w armii radzieckiej w połowie lat 60. XX wieku początkowo jako ciągnik artyleryjski, jednak z czasem zaczęto wykorzystywać go również do transportu żołnierzy piechoty. Na jego podstawie powstał szereg pojazdów specjalistycznych i pomocniczych, w tym wozy inżynieryjne, dowódcze, walki radioelektronicznej, moździerze samobieżne czy pojazdy przeciwlotnicze.

Obecnie Rosjanie wykorzystują MT-LB w bardzo dużej liczbie m.in. do transportu żołnierzy do walki. Pojazdy te użytkowane są głównie z powodu niedoborów nowocześniejszych transporterów i często wyposażone są w dodatkowy improwizowany pancerz z dospawanych blach czy też siatek. Według bloga Oryx do tej pory Rosjanie utracili ponad 1,1 tys. tych wozów.

Pojazd produkowany był także na licencji w Polsce, a dokładnie w Hucie Stalowa Wola. Na bazie podwozia MT-LB i jego krajowych wersji rozwojowych powstało w Polsce wiele różnorodnych pojazdów wojskowych, m.in. stacja zakłócająca Przebiśnieg, zautomatyzowany wóz dowodzenia ZWD-1 czy artyleryjski wóz dowodzenia WD współpracujący z armatohaubicami Krab.