Paryż wesprze Kijów rakietami dalekiego zasięgu SCALP. Przekazał to na specjalnej konferencji w Wilnie, gdzie trwa szczyt NATO, prezydent Emmanuel Macron. Jak powiedział, mają one pomóc ukraińskim żołnierzom w trakcie trwającej kontrofensywy. Według zapowiedzi rakiety pozwolą także na niszczenie strategicznych celów daleko za linią frontu na wschodzie Ukrainy.

Zdecydowałem się zwiększyć dostawy broni i sprzętu, by umożliwić Ukraińcom głębokie uderzenia, zachowując naszą doktrynę, która przewiduje umożliwienie Ukrainie obronę swojego terytorium Emmanuel Macron

Nie pojawiły się informacje dotyczące liczby rakiet, które wejdą w skład nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Reklama

Rakiety SCALP dla Ukrainy. Rosja reaguje na zapowiedź Francji

Na odpowiedź Rosji nie trzeba było długo czekać. Moskwa skomentowała decyzję Paryża za pośrednictwem rosyjskiej agencji TASS, że jest to: "błąd, który będzie miał konsekwencje dla Ukrainy, ponieważ Rosja podejmie środki zaradcze". Z kolei Dmitrij Pieskow dodał, że "zmusi to Rosję do działań odwetowych".

Pierwsze wzmianki o przekazaniu przez Francję wspomnianych rakiet pojawiły się w maju tego roku. Pociski dalekiego zasięgu Storm Shadow zostały już przekazane Ukrainie przez Wielką Brytanię i doskonale sprawdzają się w trakcie ukraińskich operacji wojskowych. Skutecznie niszczą rosyjskie obiekty.

Francja jest kolejnym krajem, zaraz po Wielkiej Brytanii, który dostarczy Ukrainie pociski dalekiego zasięgu. Tego kroku jak na razie nie chcą zrobić Stany Zjednoczone, które twierdzą, że pociski mogą zostać wykorzystane do uderzenia w cele na terytorium Rosji. Jednakże media twierdzą, że Waszyngton jest coraz bliżej podjęcia decyzji o wysyłaniu na ukraiński front rakiet ATACMS.

Francuskie rakiety SCALP potrzebne Ukraińcom do kontrofensywy

Pociski SCALP-EG są francuską wersją brytyjskich rakiet Storm Shadow, a jedyną różnicą jest interfejs, który łączy pocisk z samolotem przenoszącym ładunek. Broń ta jest taktycznym pociskiem manewrującym dalekiego zasięgu (250-400 km). Jej długość wynosi ponad 5 m, przy maksymalnej średnicy 63 cm. SCALP-EG mogą ważyć do 1300 kg i są napędzane przez silnik turboodrzutowy o ciągu 5,4 kN, dzięki czemu rakiety poruszają się z prędkością 1000 km/h.

Nawigacja odbywa się automatycznie dzięki wykorzystaniu nawigacji inercyjnej i GPS. W końcowej fazie ataku system wspierany jest przez TERPROM, który służy do identyfikacji celu w podczerwieni. Rakiety po wystrzeleniu lecą na wysokości zaledwie 40-150 m.