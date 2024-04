Rosja codziennie używa zakazanej broni chemicznej. Chce wywołać panikę

Kreml próbuje wywołać panikę?

Po co Rosja sięga po tę zakazaną broń? Aby wywołać panikę przed rozpoczęciem ataków na pozycje ukraińskie. Dowódca ukraińskiego zespołu zwiadowczego rozmieszczonego na pierwszej linii frontu w Doniecku powiedział The Telegraph, że rosyjskie siły miały trudności z wyparciem sił ukraińskich przy użyciu artylerii, dlatego użyły trującego gazu. Jak tłumaczy jeden z ukraińskich dowódców, po ataku bronią chemiczną "pierwszym odruchem jest ucieczka", przez co żołnierze wystawiają się na ostrzał inną bronią.

W raporcie przytacza się także niezweryfikowane twierdzenia, jakoby Rosja stosowała bardziej śmiercionośne środki chemiczne, w tym chlor, chloropikrynę i cyjanowodór - wszystkie one mogą być śmiertelne. Ukraina podała w minionym tygodniu, że tylko od lutego 2023 r. do marca 2024 r. odnotowała 1412 przypadków wykrycia w amunicji szkodliwych substancji chemicznych.

Warto tu przypomnieć, że jak podaje Insider, w zeszłym roku rosyjska 810. Brygada Piechoty Morskiej Floty Czarnomorskiej otwarcie przechwalała się użyciem gazu CS w atakach na wojska ukraińskie, publikując wideo przedstawiające kanistry z gazem zrzucane przez drony w celu wydymienia ukraińskich żołnierzy z ich pozycji.

Pod koniec stycznia tego roku rzecznik Centrum Badań nad Zaawansowaną Bronią i Sprzętem Wojskowym Sił Zbrojnych Ukrainy, Andrij Rudyk, poinformował z kolei o pierwszym użyciu przez Rosję nowych granatów gazowych oznaczonych jako RG-Vo. Zawierają one związek chemiczny znany jako chloroacetofenon (CN), czyli inny lakrymator wywołujący intensywne podrażnienie oczu i dróg oddechowych z uczuciem pieczenia i bólem oczu, nosa, gardła i płuc, które prowadzi do kichania, kaszlu, przekrwienia nosa, a w skrajnych przypadkach także uduszenia - to silnie trująca substancja, której śmiertelna dawka wynosi 11 mg-min/m3.



