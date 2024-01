Rosja likwiduje swoje potężne pociski z bronią jądrową

Kreml wzmacnia swój arsenał jądrowego odstraszania

Przy okazji tematu rosyjskiej broni jądrowej nie można nie wspomnieć, że niedawno Anton Geraszczenko, doradca ukraińskiego rządu, przypomniał przy okazji ćwiczeń z rosyjską "bronią armagedonu", że jeden z moskiewskich instytutów zajmujący się doskonaleniem tych pocisków nie jest objęty sankcjami przez Unię Europejską, Wielką Brytanię i Australię.

Największym atrybutem pocisków Jars i jednocześnie dominacją nad Topol jest ich celność. Te nowe mogą poszczycić się celnością na poziomie 150 metrów, tymczasem Topol to ponad 900 metrów. Dodatkowo Jars zapewniają o wiele szybsze przygotowanie do startu, co jest kwestią kluczową w sprawnej odpowiedzi na atak. Te wartości pokazują, jak duże zmiany zaszły w rosyjskiej technologii rakietowej i jądrowej.

Potężne pociski RS-24 Jars zastępują RT-2PM Topol

RS-24 Jars to pociski dalekiego zasięgu. Mają 23 metry długości i imponujący zasięg od 11 do 12 tysięcy kilometrów. Ich ogromnym atutem jest prędkość, która ma wynosić ok. 24 tysiące km/h. Pociski Jars korzystają z tzw. głowic MIRV (ang. Multiple Independently Targetable Warheads), które mogą niezależnie od siebie trafiać w różne cele.

Pocisk przenosi przynajmniej trzy lub cztery głowice MIRV o ładunku 300-500 KT. To co najmniej 20 razy więcej niż bomba, która w 1945 zniszczyła Hiroszimę (ok. 16 kiloton TNT). Rosjanie mieli bardzo udoskonalić te pociski i chwalą się, że w najnowszej wersji poradzą sobie z przebiciem się przez zachodnie systemy obrony przeciwrakietowej.