Chiny zbudowały kopię potężnego lotniskowca USA i ją zaatakowały

Państwo Środka nie przestaje realizować na wielką skalę szkoleń, których celem jest ostateczne starcie ze Stanami Zjednoczonymi, zdetronizowanie ich i zapanowanie nad Oceanem Spokojnym. Nie będzie to proste zadanie, dlatego władze w Pekinie dwoją się i troją, by odpowiednio się do tego przygotować.

Amerykańska Agencja Wywiadowcza ogłosiła, że chińska armia od jakiegoś czasu buduje na pustyni pełnowymiarowe atrapy amerykańskich okrętów, w tym lotniskowców, krążowników rakietowych czy niszczycieli. Celem jest opracowanie planu, który pozwoli je jak najszybciej zneutralizować w przypadku, gdyby doszło do militarnego starcia na Morzu Południowochińskim czy otwartych wodach Oceanu Spokojnego.

