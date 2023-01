Rosja nie wysyła Su-57 na Ukrainę, bo nie chce... zdradzić ich sekretów NATO

Z raportu wynika, że Rosja wykorzystuje myśliwce do ostrzału za pomocą pocisków dalekiego zasięgu, ale nie ryzykuje wysłania ich za granicę, gdzie ukraińska obrona powietrzna mogłaby je zestrzelić. Brytyjskie Ministerstwo Obrony wskazuje w nim również na inną możliwą przyczynę ostrożności Rosji, bardziej ekonomiczną i nie chodzi wcale o koszt samych samolotów.



Kreml unika w ten sposób "uszczerbku na reputacji, zmniejszonych perspektyw eksportowych i ujawnienia wrażliwej technologii, które wynikałyby z jakiejkolwiek utraty", mówiąc krótko trudniej sprzedać "niewykrywalny myśliwiec", kiedy wszyscy wiedzą, że został wcześniej wykryty i zestrzelony (a wiemy przecież, że Rosja uruchomiła ostatnio seryjną linię produkcyjną Su-57).



Z drugiej strony nie jest to też najlepsza reklama, bo skoro jest taki stealth, to nie powinien się obawiać ukraińskich systemów - to również stawia Su-57 w nie najlepszym świetle i wiele wskazuje na to, że sierpniowe słowa Szojgu o tym, że myśliwiec spisuje się wspaniale podczas inwazji, można w dużej mierze włożyć między bajki:

Samolot ma bardzo wysoki stopień ochrony przed różnymi systemami obrony powietrznej, ma ochronę przed pociskami rakietowymi. Jest tam dużo rzeczy. Co najważniejsze, ma bardzo potężną broń mówił, cytowany przez rosyjskie media rządowe.