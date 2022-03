Ta wojna nie idzie po myśli Rosjan! Informacje przekazane przez japoński wywiad wojskowy wskazują, że na teren Ukrainy ściągane są posiłki, w tym transporty ciężkiego sprzętu. W nocy z wtorku na środę przez cieśninę Tsugaru (oddzielającą wyspy Honsiu i Hokkaido) przepłynęły cztery rosyjskie okręty. Kierowały się na zachód, czyli najprawdopodobniej do Europy.

Wszystko wskazuje na to, że mogą to być posiłki dla wojsk walczących w Ukrainie. Za rosyjskim konwojem wyruszył morski patrol japońskich Sił Samoobrony, który podążał za nim w drodze na zachód aż do Morza Japońskiego. To duże okręty desantowe, które mogą na pokładach przewozić ciężki sprzęt wojskowy w tym czołgi, a także setki żołnierzy. Na zdjęciach opublikowanych przez japoński resort obrony na pokładzie jednego z okrętów widać ciężarówki wojskowe.



O sprawę dziwnego konwoju rosyjskich okrętów został zapytany rzecznik japońskiego resortu obrony. Odpowiedział, że nie wie dokąd zmierzają rosyjskie okrętu, choć nie wykluczył, że właśnie do Ukrainy. Rzecznik przyznał, że jest to sytuacja nadzwyczajna. Rosyjskie okręty bardzo rzadko bowiem podpływają tak blisko wód terytorialnych Japonii.