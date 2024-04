Rosjanie chcą tą bombą wygrać wojnę. Pokazali jej zrzut

UMPK to specjalna broń Rosji

To dlaczego UMPK są tak dużą zmianą na froncie, to kwestia, że to mogą w dość prosty sposób ulepszyć tysiące bomb w arsenale Rosji. Moduł UMPK (Unificirowannyj Nabor Moduljej Planirownia i Korrekcji, pol. Ujednolicony Moduł Planowania i Korekcji) to specjalny moduł naprowadzania i korekcji dla tzw. "głupich bomb" FAB-250, -500 i -1500, które są niekierowane i ich zasięg zależy od bliskości samolotu, który je zrzuca od celu.

Moduł UMPK po zamontowaniu za pomocą specjalnego wspornika na takiej bombie wprowadza do niej system Kometa-M, pozwalający na satelitarne naprowadzanie za pomocą GLONASS. Pozwala atakować cele po wprowadzeniu określonych współrzędnych ze znacznie większą precyzją, niż gdyby po prostu zrzucać takie bomby.

Po drugie ważnym ulepszeniem są wspomniane rozkładane skrzydła. Pozwalając szybować do celu, zwiększają zasięg bomby. FAB-250 z UMPK może przelecieć nawet 65 kilometrów do celu. Pozwala to utrudnić zestrzelenie samolotu, który przenosi bombę.