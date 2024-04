Rosjanie pokazali "niewidzialny" czołg. „Osiągnięto nowy szczyt”

Stary czołg T-62 ubrany w "sweter"

Wojna na Ukrainie to często wyścig improwizacji wśród żołnierzy obu stron. Sami tworzą prowizoryczne uzbrojenie czy modyfikacje, które mają im pomóc w przeżyciu. Czasem jednak efekty ich pracy są tak niespotykane, że dowódcy mogą zadać pytanie "czy to ma iść do walki, czy do cyrku?".

Taką myśl mogli mieć rosyjscy korespondenci wojenni z kanału Telegram Ugolok_Sitha. Zobaczyli bowiem, co zrobiono z jednym z przestarzałych czołgów T-62. Załoga wiedziała, że bazowa maszyna nie jest tak dobra na dzisiejszym polu bitwy. Postanowili więc uczynić ją "niewidzialną". Efekt skomentowali rosyjscy korespondenci.

Reklama

- Kiedy wydaje się, że widzieliśmy już wszystko i nic nie jest w stanie nas zaskoczyć, to... czołgiści z Buriacji przebili się na pierwsze miejsce w rankingu modernizacji czołgów. Przynajmniej pod względem kamuflażu osiągnięto nowy szczyt - głosi wpis na Telegramie kanału Ugolog_Sitha.