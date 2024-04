Pogrom rosyjskiej pięści pancernej. Niesłychana sytuacja

Co ciekawe, wśród nich są "starożytne" czołgi T-55 pamietające jeszcze lata 50. ubiegłego wieku. Rosjanie wykorzystują je na froncie od ok. roku i głównie służą do realizacji słynnych mięsnych ataków, czyli przy wsparciu piechoty. Rosjanie próbują przełamać ukraińską obronę w obwodzie zaporoskim, obawiając się, że gdy pojawią się myśliwce F-16, znacznie łatwiej będzie torować sobie drogę ku wybrzeżu Morza Czarnego i Morza Azowskiego.

Kreml testują Ukraińców w różnych częściach frontu, ponieważ ostatnio głośno jest w mediach o coraz większych problemach Kijowa z zapewnieniem oddziałom amunicji artyleryjskiej. Okazuje się jednak, że na razie SZU nawet z deficytem pocisków wciąż mają zdolność do szybkiego i skutecznego rozgromienia rosyjskich ataków pancernych.

Rosja szykuje się do ataku na Charków

Przesunięcie frontu przez Rosjan bardziej w kierunku centrum Ukrainy ma też dla Kremla wymiar strategiczny. Od jakiegoś czasu, armia traci samoloty bombowe i myśliwskie. Jest to właśnie kwestią zasięgu ukraińskich pocisków dostarczonych z krajów NATO. Gdy front się przesunie na zachód, to rosyjskie samoloty czy okręty znajdą się w bezpiecznej strefie.

Według najnowszych informacji, Kreml planuje lenią kontrofensywę. Ma w niej wziąć udział od 150 do 250 tysięcy żołnierzy. Nieoficjalnie mówi się, że celem jest zdobycie Charkowa, Dniepru czy Zaporoża, a nawet dojście do końca roku do Kijowa. Dlatego też kraje NATO, coraz poważniej myślą o wysłaniu swoich wojsk na zachodnią Ukrainę, by stworzyć tzw. strefę buforową do ochrony granicy NATO.