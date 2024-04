Okręty rakietowe Floty Czarnomorskiej opuściły Krym. Sukces Ukraińców

Coraz mniej rosyjskich ataków rakietowych za pomocą Kalibrów

Co ciekawe, przez problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa okrętom rakietowym Floty Czarnomorskiej, Kreml w ciągu ostatnich sześciu miesięcy tylko osiem razy zaatakował ukraińskie miasta za pomocą najnowocześniejszych pocisków Kalibr. W ubiegłym roku użyto ich grubo ponad 200 razy i zwykle uderzano nimi na obiekty militarne na południu kraju. To dowód, że działania Ukraińców dają wymierne rezultaty.

Od wybuchu wojny w Ukrainie, Rosja straciła 22 okręty różnej klasy, w tym 16 zostało całkowicie zniszczonych, a 6 poważnie uszkodzonych. Najczęściej Ukraińcy atakowali okręty desantowe, ponieważ służyły one do transportu dronów kamikadze i sprzętu, a także istniała obawa, że mogą zostać wykorzystane do inwazji lądowej z wybrzeża w okolicach Odessy.

Ukraińcy zniszczyli swój okręt przejęty przez Rosjan

Nie można nie wspomnieć, że kilka dni temu, Ukraińcy byli zmuszeni zniszczyć jeden ze swoich okrętów, który został przejęty i był regularnie używany przez rosyjską Flotę Czarnomorską. Przypominamy, że sporo bojowych ukraińskich okrętów od 2014 roku służy w rosyjskiej flocie. Trafiły tam tuż po zajęciu Krymu przez Kreml.