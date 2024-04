Ukraińcy zapolowali na rosyjski system wart miliony dolarów

Amerykański GMLRS trafił system wart miliony

Ukraińcy otrzymali od USA pociski M30A1 już w październiku 2022 roku i od tamtej pory stanowią ważne wsparcie w odpieraniu rosyjskiej inwazji. W porównaniu do standardowych pocisków rakietowych z głowicą odłamkowo-burzącą M30A1 ma w sobie aż 180000 niewielkich wolframowych odłamków, które po detonacji pocisku rozpraszają się na dużym obszarze. Na nagraniu widać część z nich w postaci niewielkich "chmurek".

Dzięki temu pocisk nie musi trafić bezpośrednio i jest skuteczny do rażenia celów nieopancerzonych czy lekko opancerzonych. Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych zapewniają, że ostrzelany R-330Ż Żytiel został zniszczony. Tym samym Rosjanie stracili ważną broń wartą 10-15 mln dolarów, która jest jednym z najważniejszych asów ich arsenału.

R-330Ż Żytiel jest niszczony na Ukrainie

R-330Ż Żytiel to rosyjski mobilny system walki radioelektronicznej, który wszedł do służby w 2008 roku, podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej. Jego głównym zadaniem jest zagłuszanie podstawowej komunikacji na polu walki. Odnajduje i zakłóca fale radiowe cywilnych systemów nawigacji satelitarnej (GPS), terminali systemów łączności satelitarnej "Inmarsat" i "Iridium" oraz stacji komunikacji sieci komórkowej. Może operować na częstotliwościach od 0,1 do 2 GHz, a zasięg zagłuszania środków naziemnych wynosi 20-30 kilometrów. Przy tym jednak system nie ma możliwości selekcji i zagłusza też sojuszniczą komunikację.

R-330Ż Żytiel to jeden z elementów szeroko rozbudowanego komponentu rosyjskiej walki elektronicznej. Rosjanie obecnie dominują w tej walce, zmuszając Ukraińców do ciągłego dostosowywania się do pola walki, na którym wiele ich dronów czy systemów komunikacji zostaje zwyczajnie zagłuszonych. Stąd takie systemy jak R-330Ż Żytiel są jednymi z priorytetowych celów ukraińskich żołnierzy i do tej pory zniszczono ich 17 sztuk, a 3 uszkodzono.