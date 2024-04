Mimo ogromnych wydatków, jakie Rosja przeznacza na wojnę z Ukrainą i związaną z tym produkcję i zakup broni, kraj rządzony przez Władimira Putina nieustannie próbuje także rozwijać swoją technologię wojskową. Objedinionnaja awiastroitielnaja korporacyja, rosyjski producent cywilnych i wojskowych statków powietrznych uzyskał patent na wystrzeliwany z powietrza dron szturmowy.

Dokumenty patentowe drona wskazują na jego znaczną autonomię. Może pracować w trybie automatycznym, w którym samodzielnie lokalizuje i atakuje cele. Może również pracować w trybie informacyjnym i przesyłać informacje o zlokalizowanych celach, a także oczekiwać na instrukcje ataku. W przypadku zniszczenia celu przez samolot, z którego został wystrzelony, dron będzie otrzymywał potwierdzenie. Jeśli rzeczywiście Rosja zamierza wprowadzić tego typu sprzęt, może to dodatkowo zmienić zasady prowadzenia wojny nie tylko na Ukrainie.

Zdjęcie Rosja chce umieszczać drony na swoich nowoczesnych myśliwcach. Tak wskazują dokumenty patentowe / Rospatent / domena publiczna

Dane techniczne drona są tajne, ale eksperci wskazują na technologię

Dron szturmowy wyposażony jest w głowicę bojową, której charakter zależy od konkretnego celu. Może to być materiał odłamkowo-burzący lub połączenie materiału odłamkowo-burzącego i kumulacyjnego. Do tego dochodzi jeszcze dodatkowe wyposażenie w postaci nawigacji, systemu transmisji danych, a także pokładowy system wyszukiwania celów i naprowadzania. System będzie wykorzystywał potencjał szkolonych sieci neuronowych, w celu jak najskuteczniejszego realizowania zadań. Według doniesień trwają prace nad integracją dronów bojowych z myśliwcem Su-57.

Z oczywistych powodów konkretne szczegóły drona pozostają nieujawnione. Jednak wskazuje się na wdrażanie do nowego drona już istniejących bądź testowanych rozwiązań. Precyzyjniej mówiąc, chodzi drony Lancet i wielofunkcyjne pociski LMUR. W pierwszym przypadku mowa jest o rozwijanych i skrupulatnie testowanych sieciach neuronowych, w drugim - testach transmisji obrazu i możliwości regulacji rakiet przez pilotów-operatorów rosyjskich śmigłowców szturmowych.

W możliwość wystrzeliwania dronów z bombowców i myśliwców Rosja angażuje się od 2022 roku. Niektóre doniesienia sugerują, że Rosji udało się stworzyć już mechanizm dokujący dla samolotów, który umożliwia przechwytywanie podczas lotu bezzałogowych statków powietrznych.

Nie tylko Rosja pracuje nad tym rozwiązaniem

Bezzałogowe statki powietrzne zmieniły oblicze prowadzenia wojny we współczesnym świecie. Wskazują na to liczby posiadanych dronów, oraz ich masowe wykorzystywanie choćby na wojnie za naszą wschodnią granicą. Ale nie tylko Rosja pracuje nad możliwością rozmieszczania dronów z wykorzystaniem samolotów. To przedmiot badań przemysłu zbrojeniowego na całym świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Chinach. USA przeprowadziło już start drona X-61 Gremlins z samolotu C-130.

