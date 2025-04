Rosyjski Kurganmashzavod obiecywał wprowadzenie "Kaktusa" na BMP-3 już na początku 2023 roku, ale ostatecznie zaliczył ponad rok opóźnienia. Siły Zbrojne Ukrainy przyznały, że fakt zniszczenia tej maszyny szybko po jej oficjalnej premierze na froncie sprawiło, że armia Kremla wycofała je z działań wojennych, by przemyśleć strategię ich lepszej ochrony. Do dziś już się tam nie pojawiły.

Nie jest tutaj tajemnicą i nie powinno dziwić, że takie pojazdy nie mają żadnych szans w starciu z dronami kamikadze. Nie pomogą żadne klatki i systemy antydronowe , dodatkowe wyposażenie obronne czy właśnie kostki ERA, który posiadał ten konkretny BMP-3. Analitycy tłumaczą, że w 4S24 „Kaktus” pancerz reaktywny to bardzo zaawansowane rozwiązanie, ale nie spełniło pokładanych w nim nadziei. Pancerz reaktywny aktywnie reaguje na penetrujący go pocisk, poprzez częściowe rozproszenie jego energii, bądź energii wybuchu zawartego w nim ładunku kumulacyjnego.

4S24 „Kaktus” to dzieło moskiewskiego instytutu Scientific Research Institute of Steel, znanego również jako NII Stali, który słynie z produktów wojskowych, w tym pancerzy czołgowych i hełmów wojskowych , a od 2023 roku także koców antyodłamkowych, wprowadzone do służby w 2001 roku. Jednymi z głównych zalet wersji dla BMP-3 są łatwość i szybkość wymiany zniszczonych bloków w terenie oraz możliwość wykorzystania na lekkich pojazdach opancerzonych bez ich zbędnego obciążania. Jednak dodatkowa masa sprawia, że BMP-3 z tym pancerzem traci zdolność amfibii.

4S24 zawierają mniej materiału wybuchowego niż starsze systemy (np. 4S20 Kontakt), co zmniejsza ryzyko uszkodzenia pojazdu i obrażeń załogi podczas detonacji. Zapewnia ochronę przed pociskami przeciwpancernymi kalibru 12,7 mm, 14,5 mm, a także 23 mm i 30 mm pociskami przeciwpancernymi. Moduły są odporne na ostrzał z mniejszych kalibrów, odłamki i mieszanki zapalające, np. napalm. Mogą również niemal całkowicie zneutralizować uderzenie nietandemowych pocisków kumulacyjnych (HEAT) i przeciwpancernych rakiet kierowanych o penetracji pancerza do 500-550 mm. Moduły są łatwe do wymiany w warunkach polowych, co zwiększa praktyczność.