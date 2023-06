Rosji kończy się ważny pancerz czołgów? Żołnierze muszą go tworzyć sami

Nie jest tajemnicą, że Rosjanie na froncie cierpią na duże problemy z zaopatrzeniem. Dochodzić ma już do tego, że rosyjskim czołgom brakuje pancerza do swoich maszyn. Załogi same muszą prosić cywili o jego sfinansowanie i wyprodukowanie.

Zdjęcie Rosjanom kończy się pancerz reaktywny? Żołnierze proszą cywili o pomoc w jego tworzeniu / Ministerstwo Obrony Rosji / Wikimedia