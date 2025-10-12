Nomad to nowa rodzina dronów opracowana przez firmę Sikorsky, która jest częścią Lockheed Martin. Są to bezzałogowe maszyny łączące w sobie najlepsze cechy śmigłowców oraz samolotów. Producent wierzy, że znajdą szerokie zastosowania. Nie tylko w armii.

Drony Nomad firmy Sikorsky to maszyny VTOL

Drony Nomad łączą w sobie różne rozwiązania i dotychczasowe doświadczenie zdobyte przez Lockheed Martin w budowie różnych pojazdów powietrznych. Są to bezzałogowe maszyny, które poruszają się jak samoloty. Jednak start i lądowanie odbywają się pionowo (VTOL).

Na takie połączenie zdecydowano się nie bez przyczyny. Sikorsky zapewnia, że nowa konstrukcja z dwoma śmigłami łączy w sobie pionową zwinność śmigłowca z prędkością i zasięgiem samolotu. Pozwala to na tworzenie uniwersalnych maszyn o wielu zastosowaniach, które nie wymagają do startu pasa.

Drony zaprojektowano w taki sposób, aby można je było wykorzystywać w różnych celach. Nie tylko militarnych, ale także cywilnych. Stąd też nazwa "rodzina Nomad", która obejmuje różne modele.

Używamy terminu "rodzina", aby wskazać na kluczową cechę projektu – możliwość skalowania go od małego bezzałogowego statku powietrznego Grupy 3 do rozmiarów odpowiadających śmigłowcowi Black Hawk

Lockheed Martin zaoferuje drony Nomad w różnych rozmiarach

Wcześniej w tym roku ukończono testy modelu Nomad 50, który ma rozpiętość skrzydeł 3,1 metra. Obecnie Sikorsky pracuje nad większą maszyną o nazwie Nomad 100, której rozpiętość to 5,4 metra. Pierwszy lot tej wersji ma odbyć się w ciągu najbliższych miesięcy.

Testy Nomada 50 wykazały, że dron oferuje dobre osiągi pod względem aerodynamiki i siły nośnej. Wykorzystano tu technologię MATRIX opracowaną przez firmę Sikorsky, która pozwala maszynom planować trasy oraz omijać przeszkody. System ten powstał we współpracy z DARPA i był już demonstrowany w różnych scenariuszach. Były to m.in. śmigłowce czy lotnictwo gaśnicze.

Nomad to przełom dla Sikorsky i kolejnej generacji autonomicznych dronów o długim czasie lotu

Sikorsky wierzy, że drony można wykorzystać na wiele sposobów. Firma wymienia m.in. operacje rozpoznawcze, logistykę czy akcje humanitarne. W mniejszych maszynach znajdzie się napęd hybrydowo-elektryczny o małym zapotrzebowaniu na paliwo, ale w większych Nomadach mają to być konwencjonalne silniki, co pozwoli zachować duży zasięg.

