System TOS-2 Tosoczka , będący następcą ciężkich systemów artylerii rakietowej TOS-1 i TOS-1A, doczekał się poważnego udoskonalenia. Nowa amunicja TBS-3M wprowadza istotne zmiany w możliwościach operacyjnych tego systemu, czyniąc go jeszcze bardziej skutecznym na współczesnym polu walki. Siły Zbrojne Ukrainy podają, że sprzęt jest już używany na okupowanych terytoriach.

Eksperci z serwisu Defence Express tłumaczą, że najnowsza rakieta TBS-3M stanowi istotny krok naprzód w porównaniu z wcześniejszymi typami amunicji stosowanymi w systemie TOS-2. Według oficjalnych informacji przekazanych przez rosyjskie Ministerstwo Obrony, TBS-3M pozwala na rażenie celów na odległość od 12 do 15 km, co jest znaczącym postępem w porównaniu z poprzednimi rakietami, które miały zasięg maksymalny do 6-7 km (w przypadku TOS-1A) lub około 10 km (w przypadku wcześniejszych wersji amunicji dla TOS-2).