Rosyjski paszport albo ból. Tak Kreml łamie mieszkańców okupowanych regionów

Śledztwo Europejskiej Unii Nadawców, czyli organizacji skupiającej publiczne stacje radiowe i telewizyjne Europy Zachodniej, ujawniło zakrojoną na szeroką skalę kampanię Moskwy, mającą na celu zmuszenie Ukraińców na terytoriach okupowanych do przejścia na rosyjskie obywatelstwo. Dziennikarze zrzeszonych stacji, w tym BBC, ustalili na podstawie rozmów z uchodźcami, że Ukraińcom odmawia się m.in. opieki zdrowotnej, jeśli nie zdecydują się przyjąć rosyjskiego paszportu.



Bez rosyjskiego paszportu nie ma niczego

Jedna z kobiet, z którymi rozmawiali redaktorzy, opowiedziała m.in. o swojej przyjaciółce chorej na cukrzycę, której odmówiono podania insuliny, dopóki nie złożyła wniosku o rosyjski paszport oraz innej bliskiej osobie, która musiała zostać rosyjskim obywatelem, aby w szpitalu opatrzono jej złamaną rękę. A to jedynie część problemu, bo mówiła też o innych rodzajach nacisków, w tym ekonomicznych, np. odmowie wypłaty emerytury czy ograniczeniu wolności przemieszczania się, co jest często równoznaczne z brakiem możliwości zarabiania na życie, np. sprzedaży płodów rolnych w przypadku rolników:

Bez rosyjskich paszportów nie ma emerytur, bez rosyjskich paszportów nie ma żywności, a opieka medyczna nie wchodzi w rachubę. Na drogach jest mnóstwo punktów kontrolnych. Za każdym razem, gdy cię zatrzymują, sprawdzają twoje dokumenty i mówią: Następnym razem nie przepuszczę cię bez rosyjskiego paszportu. Więc ludzie muszą zdobyć te papiery wyjaśnia Larysa.

