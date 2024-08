Rosyjskie drony bojowe są wykonane ze... styropianu. Jak to możliwe?

Dron Gerbera, bo tak nazywają go Rosjanie, to prosty bezzałogowy aparat latający mogący pełnić funkcje zarówno drona kamikaze, jednostki rozpoznawczej, jak i wabika. W bezzałogowcu zastosowany niewielki silnik spalinowy napędzający śmigło, a za naprowadzanie i ogólnie "oczy" drona odpowiada dość niskiej jakości kamera wideo.

Drony Gerbera to prymitywna i słabo wykonana konstrukcja

Najciekawsze jest jednak coś innego. Otóż dron wykonany jest ze styropianu, który dodatkowo zmontowany jest bardzo niechlujnie, do montażu użyto krzywo wkręconych aluminiowych wkrętów, a część przewodów miała uszkodzone elementy izolacji i była poprowadzona całkowicie losowo. Same jego funkcje również są niezwykle prymitywne. Dron, mimo że jest nazywany "młodszą siostrą Szacheda", to nie posiada kompletnie żadnych rozwiązań pozwalających mu na autonomiczne działanie - jedną z cenniejszych zdolności irańskiego bezzałogowca.

Reklama

Ukraińcy oczywiście również korzystają z dronów wykonanych z tanich materiałów. Mowa tutaj, chociażby o sklejce, kartonie czy drewnie. Kultura produkcji ukraińskich bezzałogowców jest jednak trochę wyższa, podobnie jak ich możliwości. W części egzemplarzy dalekiego zasięgu Ukraińcy wykorzystują sztuczną inteligencję do omijania przeszkód oraz wspomagania naprowadzania w środowisku z silnymi zakłóceniami.

We wnętrzu rosyjskiego drona poza niskiej jakości kamerą wideo, która służy do naprowadzania telewizyjnego, znaleziono także modem 4G i ukraińską kartę SIM. Sugeruje to, że przewidziano także możliwość transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej.

Dronem chwali się jednostka o kontrowersyjnej nazwie

W sieci umieszczono oficjalny filmik prezentujący drony Gerbera. Grupa "stalinowskie sokoły" - jak nazywano pilotów w trakcie drugiej wojny światowej, chwali się w nim możliwościami tej niewielkiej maszyny i prezentuje skutki ataku drona na zakamuflowane stanowisko.