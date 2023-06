RC-135W Rivet Joint. Czym jest brytyjskie oko nad Mołdawią

Brytyjczycy na zabezpieczenie szczytu wysłali prawdziwą latającą platformę podsłuchu i zwiadu. Służący w Królewskich Siłach Powietrznych RC-135W Rivet Joint to platforma SIGINT, mająca śledzić wrogie działania w całym spektrum elektromagnetycznym, wykrywając i rozpoznając różne sygnały wojskowego sprzętu. Może wykryć i zlokalizować obiekty na podstawie fal radiowych wysyłanych przez różne działania jak m.in. rozmowy między radiostacjami, czy nawet na bazie emitowanego ciepła wojskowych urządzeń.

Samolot do swoich działań wykorzystuje sieć czujników pokładowych, odbierających sygnały w czasie rzeczywistym. Znamienne jest to, że brytyjski RC-135W jest swoistym centrum operacyjnym ze skrzydłami, gdzie obok pilotów pracuje prawie 30 specjalistów od wojny elektronicznej. Wśród nich są m.in. lingwiści, którzy po wykryciu i zdekodowaniu sygnałów np. w formie rozmowy oficerów, mogą szybko przetłumaczyć meldunki.

Zdjęcie Historia serii samolotów RC-135 sięga lat 60. I wywodzi się z konstrukcji samolotów pasażerskich Boeing 707. Wersja RC-135V Rivet Joint powstała w latach 70. Podstawowo samoloty służyły w armii amerykańskiej, jednak w ostatnim dziesięcioleciu Wielka Brytania rozpoczęła proces pozyskiwania ich do swoich sił powietrznych. Ostatecznie brytyjskie samoloty z innym oznaczeniem RC-135W, osiągnęły pełną gotowość w 2018 roku

RC-135W nad Kiszyniowem mogły zapewnić dosłownie obraz "na żywo" tego, co się dzieje dookoła kraju, szybko przekazując informacje do brytyjskiej centrali. Gdyby np. jakiś rosyjski pocisk nad Ukrainą zboczyłby z toru na tyle, że mógłby naruszyć mołdawską przestrzeń powietrzną, NATO od razu by o tym wiedziało. Warto przy tym podkreślić, że szczyt w Mołdawii chronił nie tylko brytyjski R-135W, ale też m.in. E-3 Sentry.