Sąsiad Rosji mocno wsparł Ukrainę. Rekordowa dostawa

Pomoc militarna na Ukrainę trafia z wielu zakątków świata, jednak najbardziej zaangażowane w wysyłanie sprzętu są państwa bałtyckie. Pomimo swoich niewielkich armii, przekazują masę broni, bo wiedzą, że po upadku Ukrainy to one staną się następnym celem imperialnych zakusów Rosji. Pokaz ich zaangażowania dał właśnie Tallin.

Ministerstwo Obrony Estonii poinformowało, że do Ukrainy dotarły pierwsze systemy obrony przeciwlotniczej Mistral. To wielki sukces, biorąc pod uwagę, że deklaracja ich wysłania ze strony pojawiły się dopiero 11 czerwca. Estończycy dokonali więc swoistego rekordu w szybkości przekazania broni do walki z Rosją, aby zadać jej armii jak największe straty.