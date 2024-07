Nad Polską pojawił się potężny dron. Szpiegował Rosjan

Rekordowy lot amerykańskiego drona nad Polską

Amerykański dron Global Hawk o oznaczeniu FORTE16 przyleciał na terytorium Polski z bazy wojskowej Sigonella na Sycylii. Już samo to budzi ciekawość, gdyż zwykle ten dron prowadzi misje nad Morzem Śródziemnym lub Morzem Czarnym. Ostatni raz tego typu maszyna pojawiła się w pobliżu Morza Bałtyckiego w listopadzie zeszłego roku. Dlatego każda misja drona Global Hawk w pobliżu Obwodu Kaliningradzkiego wzbudza zakłopotanie Kremla.

Sama trasa FORTE16 do swojej pozycji operacyjnej przebiegała przez wschodnią flankę NATO. Po prawie pięciu godzinach lotu dron doleciał na swój patrol cap w pobliżu Szczytna. Przez ok. 18 godzin latał na wysokości ponad 16 kilometrów nad województwem warmińsko-mazurskim i pomorskim, po czym wrócił na Maltę. To absolutny rekord pod względem czasu operacji nad Polską. Nie ma wątpliwości, że FORTE16 obserwował ruchy Rosjan i Białorusinów, w trakcie aktywnego weekendu.



RQ-4B Global Hawk to dron wielkości samolotu

Latający nad północno-wschodnią Polską RQ-4B Global Hawk to szpiegowski bezzałogowy statek powietrzny Stanów Zjednoczonych. Stanowi konstrukcje rodzaju HALE (high-altitude long endurance) co znaczy, że może wykonywać długie operacje na dużej wysokości. Jednego dnia jest w stanie zebrać szczegółowe dane z terenu o powierzchni ok. 100 tys. kilometrów kwadratowych. To tyle, co teren Islandii czy Węgier.

Dron RQ-4B Global Hawk jest rozmiarów małego samolotu odrzutowego. Wyposażony jest w szereg sensorów do rozpoznania obrazowego i elektronicznego, które pozwalają mu wykryć m.in. nadlatujące pociski manewrujące. Zdjęcia robione przez aparat drona pozwalają na łatwą identyfikację możliwych manewrów wroga, pozwalając na nie szybko odpowiedzieć.

Zdjęcie Dron RQ-4 Global Hawk / Alex Evers / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne drona RQ-4B Global Hawk



Producent: Northrop Grumman

Długość: 14,5 m

Rozpiętość skrzydeł: 39,8 m

Wysokość: 4,7 m

Maksymalna masa startowa: 14628 kg

Napęd: silnik turboodrzutowy Rolls Royce-North American F137-RR-100

Prędkość maksymalna: 575 km/h

Pułap: 18288 m

Maksymalny czas lotu: 34 godziny