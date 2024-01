Sztuczna inteligencja w przechwytywaniu pocisków. Pomysł polskich studentów

Gdy mówimy o sztucznej inteligencji, to na myśl przychodzi nam całe mnóstwo zastosowań. AI wykorzystywane jest także w militariach przez wojsko. Tymczasem studenci lotnictwa i kosmonautyki Politechniki Rzeszowskiej wpadli na kolejny pomysł związany z wykorzystaniem podobnych technologii.

Polscy studenci wykorzystali sztuczną inteligencję w przechwytywaniu pocisków

Studenci z Politechniki Rzeszowskiej Marcin Krysiak oraz Filip Kubik zostali wyróżnieni drugim miejscem w konkursie European Defence Challenge IV, którego rozstrzygnięcie ogłoszono w trakcie European Defence Sector: Navigating the Future through Skills and Innovation, czyli specjalnej konferencji organizowanej w Brukseli w ramach projektu ASSETs+.

Polaków wyróżniono za pomysł opisujący wykorzystanie sztucznej inteligencji podczas przechwytywania pocisków rakietowych. Rozwiązanie studentów z Politechniki Rzeszowskiej zakłada kompleksowy proces, który zakłada wykrywanie oraz identyfikację pocisku. Następnie AI jest w stanie dobrać odpowiednie rozwiązanie obronne, które następnie jest realizowane w trakcie wystąpienia zagrożenia.

Co ważne, sztuczna inteligencja działa tu w szerokim stopniu i jest w stanie oszacować różne efekty związane z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań. Obejmują one m.in. analizę ryzyka oraz dodatkowe czynniki. Ponadto pomysł zakłada wykorzystanie uczenia maszynowego, które będzie w stanie "uczyć się" i na tej podstawie technologia może być udoskonalana.

Dla zwycięzców to ogromna szansa

Laureaci nagrody nie kryją zadowolenia. Studenci przekazali, że jest to dla nich ogromna szansa na wykorzystanie potencjału stworzonego rozwiązania. W ten sposób mogą pozyskać dodatkowe środki na własny pomysł. Przy okazji dodali, że w ten sposób poznali przedstawicieli związanych z obronnością i bezpieczeństwem.

Projekt studentów PRz powstawał pod okiem dr inż. Grzegorza Drupki z Katedry Awioniki i Sterowania. Laureaci wyróżnienia mieli sporą konkurencję. Do konkursu stanęło aż 142 studentów z różnych uczelni w Europie. Drugie miejsce przypadło także finalistom z belgijskiego Uniwersytetu w Louvain.