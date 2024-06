Niemieckie media donoszą, że bardzo blisko wód terytorialnych naszego zachodniego sąsiada operuje aktualnie rosyjski okręt rozpoznawczy Wasilij Tatiszczew. Jednostka znajduje się aktualnie na wodach międzynarodowych między niemieckim portem w Kilonii a wyspą Fehrman. Jest to także okolica duńskiej cieśniny Wielki Bełt, która stanowi jeden z najważniejszych szlaków umożliwiających wpłynięcie na Bałtyk.

Okręt miał wypłynąć z portu Floty Bałtyckiej w Królewcu, przepływając następnie wzdłuż wybrzeża Polski oraz wyspy Bornholm. Okręt z pewnością prowadził wtedy działania rozpoznawcze, możliwe także, że zakłócał nawigację GPS okolicznych statków.

Ostatnim etapem rejsu jednostki szpiegowskiej była trasa wzdłuż północnego wybrzeża Niemiec, która aktualnie zakończyła się w okolicy wspomnianego już portu w Kilonii. Możliwe, że w dalszym ciągu szpiegowski okręt Kremla opuści Morze Bałtyckie i przepłynie przez jedną ze strategicznie ważnych duńskich cieśnin, gdyż w przeszłości Tatiszczew operował m.in. na Morzu Śródziemnym i Czerwonym.

Co potrafi rosyjska jednostka szpiegowska?

Wasilij Tatiszczew to okręt rozpoznawczy klasy Wisznia, który do służby wszedł w 1988 roku. Aktualnie w rosyjskiej flocie znajduje się siedem jednostek tej klasy. Z tego dwie obecne są na wyposażeniu Floty Bałtyckiej. Co ciekawe, wszystkie okręty Wisznia zostały zbudowane w Stoczni Północnej w Gdańsku.

Okręt szpiegowski Floty Bałtyckiej wyposażony jest w dwa morskie radary powierzchniowe, które służą do lokalizacji jednostek pływających oraz dwa sonary - jeden w kadłubie, a drugi zanurzeniowy. Prawdopodobnie okręt posiada także szereg sprzętu nasłuchowego oraz zakłócającego, dzięki czemu zdolny jest do przeprowadzania szerokiej gamy operacji walki radioelektronicznej w tym zakłócania GPS oraz komunikacji radiowej.

Okręt jest również wyposażony w broń konwencjonalną do samoobrony. Posiada dwa stanowiska artyleryjskiego systemu obrony bezpośredniej (CIWS) AK-230 kalibru 30 mm oraz dwie poczwórne wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych SA-N-8, które uzbrojone są w pociski Igła 1M o zasięgu 6 kilometrów.

Niestety jednostka ta jest na tyle tajemnicza, że nie znamy jej dokładnych możliwości, ani większości wyposażenia. W związku z tym trudno realnie ocenić jej zdolności do prowadzenia akcji szpiegowskich.

Jakie jest zadanie Wasilija Tatiszczewa?

Jak mówi lokalna kilońska gazeta Kieler Nachrichten - okręt szpiegowski przybył na zachodnią część Bałtyku w celu monitorowania przeprowadzanych na tym morzu NATO-wskich manewrów morskich BALTOPS 2024. Nie jest do końca jasne, dlaczego okręt swoją kotwicę opuścił akurat między Kilonią a Fehrman.

Możliwe jednak, że jest to spowodowane tym, że uroczyste zakończenie manewrów BALTOPS co roku odbywa się właśnie w Kilonii. Wiele okrętów NATO znajduje się wtedy w tym niemieckim porcie. Wydaje się to być doskonałą okazją do "zbadania" ich przez Wasilija Tatiszczewa.