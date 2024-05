Tak poluje Puma. Krąży jak drapieżnik, a Rosjanie nie mają szans!

Co potrafi RQ-20 Puma?

RQ-20 Puma to produkowany przez AeroVironment system latający zasilany bateryjnie, który charakteryzuje się kompaktowym rozmiarem (1,4 m długości, 2,8 m rozpiętość skrzydeł i 5,9 kg wagi) i startem z ręki operatora. Nie jest to dron bojowy, ale służący do nadzoru i gromadzenia danych wywiadowczych z wykorzystaniem kamery elektrooptycznej i kamery na podczerwień.



Każdy wojskowy system RQ-20 składa się z trzech pojazdów powietrznych i dwóch stacji naziemnych. Mogą one może działać w ekstremalnych warunkach pogodowych, w tym w temperaturach od -29 do 49°C, przy wietrze o prędkości do 46 km/h i opadach deszczu do 25 mm na godzinę. Drony mogą latach z maksymalną prędkością 83 km/h i pozostawać w powietrzu przez 2 godziny.



Producent oferuje obecnie kilka wariantów tego drona i trudno powiedzieć, które Ukraińcy otrzymali w ramach najnowszego pakietu pomocy USA (sami mówią o dwóch wersjach różniących się długością lotu, tj. 1,5 oraz 4 godziny), ale większość skupia się na poprawie zdolności monitorowania i zwiększeniu czasu pozostawania w powietrzu, np. poprzez dodanie ultracienkich paneli fotowoltaicznych, dzięki którym czas pracy Pumy rośnie do nawet 9 godzin.

Na szczególną uwagę zasługuje zaś jeden z nowszych wariantów, tj. Puma 3 AE, który zaprojektowany jest do użytku morskiego, dzięki czemu może lądować nie tylko na ziemi, ale i na wodzie.